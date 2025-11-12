Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону

Извор:
Влада Републике Српске одржаће сутра у Бањалуци тематску сједницу о стању у предузећу Електропривреда Републике Српске, а премијер Саво Минић очекује да ће се коначно видјети какво је стање у овом предузећу.
''Док сам премијер нећу дозволити да нам електрична енергија буде скупља него у ФБиХ. Не може бити једини модалитет поскупљење електричне енергије, јер тада добијете ланчану реакцију'', рекао је Минић за РТРС.
Минић наглашава да би поскупљење електричне енергије могло имати домино ефекат на све остале сегменте друштва.
