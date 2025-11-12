Цвијановић: Будућност Српске мора да остане у сигурним рукама

Извор:
АТВ
12.11.2025
20:15
Потпредсједник СНСД-а, Жељка Цвијановић, истакла је на вечерашњој трибини СНСД-а у Котор Варошу да будућност Републике Српске мора да остане у сигурним рукама.
Према њеним ријечима Синиша Kаран је човјек који је годинама вјерно служио Републици Српској, обављајући многе важне дужности.
''Провјерен је кадар, доказани патриота и врсни интелектуалац. Избор нашег предсједника Додика и човјек иза којег јединствено стоји највећа политичка породица у Републици Српској - СНСД. Избором Синише Kарана, 23. новембра, побиједиће Република Српска!'', истакла је у објави на Инстаграму Жељка Цвијановић.
