У парку пронашао камен увјерен да је злато: Испоставило се да вриједи много више

03.12.2025
05:30
Коментари:0
Давид Холе је истраживао Регионални парк Maryborough у близини Мелбурна у Аустралији. Наоружан детектором метала, наишао је на нешто необично - врло тежак, црвенкасти камен који је лежао у жутој глини.
Однио га је кући и покушао све да га отвори, увјерен да у њему има злата - уосталом, Maryborough је дио златних поља гдје је врхунац аустралијске златне грознице био у 19. вијеку, преноси Science Alert.
Да би разбио свој налаз, Холе је покушао користити пилу за камен, кутну брусилицу, бушилицу, па чак и киселину. Али чак ни тешки чекић није могао разбити метеор. То није могао учинити јер се заправо радило о ријетком метеору.
"Имао је исклесан, избраздаст изглед", рекао је геолог Музеја Мелбоурнеа Дермот Хенри 2019. године. "То се дешава када прођу кроз атмосферу. Спољашњи слој се топи, а атмосфера их обликује".
Неспособан да отвори камен, али и даље дубоко заинтересован, Холе је однио свој налаз у Музеј у Мелбурну ради идентификације.
"Видјели смо мноштво камења за које људи мисле да су метеори", рекао је Хенри за Channel 10 News.
У 37 година рада у музеју и проучавања хиљада стијена, само двије су се показале као прави метеори. А стијена коју је Холе донио назад била је једна од њих.
„Ако бисте на Земљи подигли овакав камен, не би требао бити толико тежак“, објаснио је геолог музеја Бил Бирх за The Sydney Morning Herald.
Истраживачи су потом објавили научни рад о метеориту старом 4,6 милијарди година, који су назвали Maryborough - по граду у близини налазишта.
Тежак је 17 килограма, а након што су дијамантском пилом изрезали мали комад, открили су да метеор има висок садржај жељеза и припада Х5 типу обичног хондрита.
Када га отворите, можете видјети и мале кристализоване капљице металних минерала званих хондруле.
"Метеорити су најјефтинији облик истраживања свемира. Они нас враћају у прошлост и дају нам трагове о старости, формирању и хемији нашег Сунчевог система", објаснио је Хенри.
"Неки нам нуде увид у дубоку унутрашњост наше планете. Неки метеори чак садрже 'звјездану прашину' старију од нашег Сунчевог система, показујући нам како се звијезде формирају и развијају и стварају елементе периодног система елемената. Други ријетки метеорити садрже органске молекуле попут аминокиселина - градивни блокови живота".
Иако истраживачи још не знају тачно одакле је метеор дошао или колико дуго је био на Земљи, имају неке претпоставке.
Наш Сунчев систем је некада био ротирајућа маса прашине и хондритичних стијена.
Временом је гравитација спојила већи дио овог материјала у планете, а остатак је завршио у огромном астероидном појасу.
„Овај метеор је највјероватније дошао из астероидног појаса између Марса и Јупитера, а одатле је 'избачен' сударима астероида - и на крају слетио на Земљу“, рекао је Хенри.
Радиокарбонско датирање сугерише да је метеор био на Земљи између 100 и 1.000 година, а између 1889. и 1951. године забиљежено је неколико виђења метеора која би могла одговарати његовом доласку.
Истраживачи вјерују да је метеор из Марибороугха много рјеђи од злата и стога много вриједнији за науку.
То је један од само 17 метеора икада забиљежених у аустралијској савезној држави Викторији и други највећи примјерак хондрита након 55-килограмског дива из 2003. године.
„Ово је тек 17. метеорит пронађен у Викторији, док су пронађене хиљаде златних каменчића“, рекао је Хенри. „Ако погледате слијед догађаја, могло би се рећи да је астрономски ријетко да је уопште откривен".
Ово није чак ни први метеорит којем је требало годинама да слети у музеј. У једном посебно запањујућем случају, о којем је извијестио СциенцеАлерт 2018. године, свемирској стијени је требало 80 година, два власника и период кориштења као квака прије него што је утврђено да је прави метеор.
До недавно, само мали дио метеорита који падну на Земљу могао се са сигурношћу повезати с њиховим матичним тијелом у свемиру... али 2024. године, три нова рада понудила су увјерљиве приче о поријеклу за више од 90 посто данашњих метеора.
Можда је сада право вријеме да провјерите свој врт у потрази за неким посебно тешким и чврстим камењем које се котрља у њему - можда сједите на метафоричком руднику злата.
Регион
8 ч0
Регион
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
Најчитаније
06
00
05
30
05
00
22
54
22
40
Тренутно на програму