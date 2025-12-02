Инстаграм уводи ово ограничење

02.12.2025
09:48
Коментари:0
Инстаграм очигледно ради нешто чудно са хештеговима, јер све више корисника почиње да добија обавјештење када покушају да додају више од три својој објави. Обавјештење у основи каже да се могу користити само три хештега по објави.
Ово ново ограничење није званично објављено од стране Инстаграма и чини се да још није стигло до свих, тако да је или у питању нова ''функција“ која ускоро стиже и полако се имплементира за све налоге на друштвеној мрежи, или је то само тест који се спроводи за ограничен број корисника. Ако је у питању тест, у зависности од тога какве резултате компанија тражи, може, а и не мора постати нови ''закон“ у будућности.
Ако сте један од оних који воле да стављају много различитих хештегова уз своје Инстаграм објаве или се сјећате добрих старих времена када су хештегови били начин за откривање занимљивих налога, када је Инстаграм био фокусиран на дијељење фотографија, а не на огласе и инфлуенсер маркетинг, врло је могуће да се томе ближи крај.
Пошто Инстаграм још увијек није дао званичну изјаву, нема званичног објашњења за овај потез. Могуће је да компанија једноставно сматра да мора да се бори против спама са хаштаговима, преноси Кликс.
