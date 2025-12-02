Logo
Инстаграм уводи ово ограничење

02.12.2025

09:48

Фото: Pexels

Инстаграм очигледно ради нешто чудно са хештеговима, јер све више корисника почиње да добија обавјештење када покушају да додају више од три својој објави. Обавјештење у основи каже да се могу користити само три хештега по објави.

Ово ново ограничење није званично објављено од стране Инстаграма и чини се да још није стигло до свих, тако да је или у питању нова ''функција“ која ускоро стиже и полако се имплементира за све налоге на друштвеној мрежи, или је то само тест који се спроводи за ограничен број корисника. Ако је у питању тест, у зависности од тога какве резултате компанија тражи, може, а и не мора постати нови ''закон“ у будућности.

Свијет

Часне сестре пред избором: Инстаграм или самостан?

Ако сте један од оних који воле да стављају много различитих хештегова уз своје Инстаграм објаве или се сјећате добрих старих времена када су хештегови били начин за откривање занимљивих налога, када је Инстаграм био фокусиран на дијељење фотографија, а не на огласе и инфлуенсер маркетинг, врло је могуће да се томе ближи крај.

Сцена

За њу кажу да је најљепша жена на Балкану, а сама је

Пошто Инстаграм још увијек није дао званичну изјаву, нема званичног објашњења за овај потез. Могуће је да компанија једноставно сматра да мора да се бори против спама са хаштаговима, преноси Кликс.

Инстаграм

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

