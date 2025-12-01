Logo

Кинески свемирски брод враћа се на Земљу без посаде

01.12.2025

16:46

Фото: Pixabay

Прва кинеска свемирска летјелица за превоз посаде, која је усред мисије проглашена неодговарајућом за лет, биће враћена на Земљу да би стручњаци процијенили штету коју је претрпјела, рекао је портпарол кинеске агенције за свемирске летове Ђи Ћиминг.

Он је навео да ће се "Шенџоу-20" вратити без посаде на Земљу и да ће током лета сакупити аутентичне експерименталне податке, пренијела је кинеска државна телевизија.

"Шенџоу-20" требао је 5. новембра да врати посаду у Кину након завршетка њеног шестомјесечног боравка на кинеској свемирској станици "Тјангонг".

Међутим, посада је открила пукотину на прозору повратне капсуле непосредно прије полијетања, због чега је мисија повратка одгођена.

Занимљивости

Отац Глигорије: Током поста не смијемо да једемо себе

Ђи у данашњем обраћању није коментарисао пукотину.

Посада се вратила на Земљу другим свемирским бродом девет дана касније, привремено остављајући "Тјангонг" и његов преостали трио астронаута без летјелице способне за лет.

Кинески свемирско-индустријски комплекс радио је прековремено да би обавио хитно лансирање 25. новембра, како би астронаути на станци имали на располагању нову капсулу.

