Шпанија позвала војску да помогне у сузбијању свињске куге

01.12.2025

16:18

Шпанија позвала војску да помогне у сузбијању свињске куге
Фото: pexels/Somchai Kongkamsri

Шпанско Министарство пољопривреде позвало је војску да помогне у сузбијању епидемије афричке свињске куге у близини Барселоне.

Око погођеног подручја у Белатери успостављена је заштитна зона у кругу од шест километара. Триста каталонских полицајаца и сеоских чувара распоређено је у то подручје на сјевероистоку земље током викенда.

Од данас им се придружило 117 припадника војне јединице за ванредне ситуације, који ће користити дронове за лоцирање и уклањање потенцијално заражених животиња.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

Тужилаштво у Приштини подигло оптужницу против још двије особе за наводне ратне злочине

Власти су прошле седмице потврдиле да су двије дивље свиње пронађене мртве и да су биле позитивне на ову болест.

Званичници сумњају да се вирус проширио након што су дивље свиње појеле контаминирану храну, вјероватно сендвич донесен из иностранства.

Држава покушава да заштити извоз свињетине, који Шпанији доноси милијарде евра сваке године.

Афричка свињска куга је безопасна за људе, али се брзо шири међу домаћим и дивљим свињама.

