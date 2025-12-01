Шпанија позвала војску да помогне у сузбијању свињске куге

01.12.2025
16:18
Шпанско Министарство пољопривреде позвало је војску да помогне у сузбијању епидемије афричке свињске куге у близини Барселоне.
Око погођеног подручја у Белатери успостављена је заштитна зона у кругу од шест километара. Триста каталонских полицајаца и сеоских чувара распоређено је у то подручје на сјевероистоку земље током викенда.
Од данас им се придружило 117 припадника војне јединице за ванредне ситуације, који ће користити дронове за лоцирање и уклањање потенцијално заражених животиња.
Власти су прошле седмице потврдиле да су двије дивље свиње пронађене мртве и да су биле позитивне на ову болест.
Званичници сумњају да се вирус проширио након што су дивље свиње појеле контаминирану храну, вјероватно сендвич донесен из иностранства.
Држава покушава да заштити извоз свињетине, који Шпанији доноси милијарде евра сваке године.
Афричка свињска куга је безопасна за људе, али се брзо шири међу домаћим и дивљим свињама.
