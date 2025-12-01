Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

Извор:
Након што су двије одсјечене шаке пронађене на ауто-путу А45 у близини Олпеа у Њемачкој, полиција је током викенда пронашла и раскомадано тијело жене, без главе.
Одјељење за убиство полиције у Хагену преузело је истрагу након што је жена пронашла одсјечене шаке 17. новембра. На основу отисака прстију, брзо је откривено даруке припадају 32-годишњој мајци из Еритреје. Сада је пронађено и тијело, које је преузело форензичко одјељење, а ДНК поређење ће пружити коначну потврду. Женина глава још увијек није пронађена, преноси Билд.
Тромјесечна беба мртве Африканке пронађена је неповријеђена у колицима дан прије него што су пронађене шаке. Чини се да је непозната особа оставила колица испред манастира у Хесеу.
Монах из манастира чуо је бебу како плаче око 18.30 сати. Била је умотана у ћебе, а на папирићима је писало бебино име и датум рођења. Монах је одмах позвао полицију и хитне службе.
Истражиоци су у почетку били збуњени.
"Позадина злочина је још увијек потпуно нејасна", изјавили су у почетку. Полиција није могла да искључи лични мотив попут освете, нити ритуално сакаћење. Жена је живјела са својим дјететом у склоништу за азиланте у Бону.
Партнер убијене жене, такође из Еритреје, нестао је. У почетку се сматрало да је он потенцијални свједок, али Билд сада пише да је он наводно ухапшен у иностранству.
Да ли је убио жену, за сада није познато, а полиција и тужилаштво одбијају да коментаришу.
Полиција сада трага за свједоцима који су виђени у сивом аутомобилу у близини манастира. Аутомобил је имао регистрацијске ознаке Бона и виђен је око 18.30 сати.
Такође се моле сви који су видјели необично понашање на дијелу ауто-пута А4 да се јаве полицији.
