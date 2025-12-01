Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

01.12.2025
14:51
Бивши премијер Украјине Николај Азаров, који је на тој функцији био од 2010. до 2014. године, сматра да наступа агонија режима Владимира Зеленског након смјене шефа његовог кабинета Андреја Јермака, преноси ТАСС.
Према његовим ријечима, Зеленски је закаснио с том одлуком, а сада се суочава с питањем како да "преформатира тај кабинет како би се ослободио свих компромитованих лица".
"Али у првом реду компромитован је он сам (Зеленски)... Сада, према мом мишљењу, настаје суштински стање агоније овог режима... Његов војни ауторитет пао је испод сваког нивоа, а у политичком окружењу услиједиће распад фракције Слуга народа. То ће све услиједити. Али знак за почетак даће Американци", рекао је Азаров у програму телевизије "Русија 24".
Према мишљењу бившег премијера, упркос свему, не треба очекивати да ће Зеленски одмах отићи.
"Он ће поднијети оставку онда када му Американци кажу: 'Човјече, вријеме је да идеш, твоја оставка је неизбјежна'", сматра Азаров.
Напоменуо је да претреси код бившег шефа кабинета Владимира Зеленског, Андреја Јермака, нису могли бити спроведени без довољних основа, као и да треба очекивати да ће бити подигнуте оптужнице.
Како је истакао Азаров, корупционашки скандал је већ ослабио Зеленског, а оставка шефа његовог кабинета је сама по себи резултат – он нема избора.
"Оставка је логичан корак у току истраге дјеловања ове организоване криминалне групе. Неће га ослабити Јермакова оставка, ослабиће га сам процес у којем је учествовао", нагласио је бивши украјински премијер.
Одговарајући на питање ТАСС-а о томе како ће оставка шефа кабинета Владимира Зеленског утицати на преговоре о рјешавању конфликта, Азаров је подсјетио на ријечи предсједника Владимира Путина да је тренутно бесмислено склапати споразуме са садашњим украјинским руководством.
"Најбољи одговор дао је предсједник Русије Владимир Путин, када је рекао да се преговарати може, али да тренутно нема са ким да се склапају споразуми", подсјетио је он.
Украјинске агенције за борбу против корупције НАБУ и САП су раније покренуле велику операцију откривања корупцијских шема у енергетском сектору. Извршени су и претреси у просторијама бившег министра енергетике Германа Галушченка, компаније "Енергоатом" и Тимура Миндича, за кога се сумња да је оснивач криминалне групе и "новчаник" Зеленског. Касније је НАБУ објавио фотографије торби пуних свежања девиза и одломке из аудио-записа разговора о криминалним активностима и проневјери новца.
