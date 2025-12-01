Москва: Напад на танкере у турским водама открива суштину кијевског режима

Извор:
РТ Балкан
01.12.2025
11:39
Напад на инфраструктуру Каспијског нафтоводног конзорцијума и танкере у турским водама представљају скандалозне инциденте, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Апсолутно је очигледна чињеница каква је врста напада била у питању. Апсолутно је очигледно. И, наравно, украјински напади дроновима на критичне инфраструктурне објекте су пракса која се наставља", рекао је Песков новинарима.
Он је додао да се надлежни ресори баве пружањем безбједносних мјера, али постоје и случајеви када упркос томе долази до оштећења на инфраструктури.
Осим тога, напад на танкере у турским водама показује суштину кијевског режима и представља напад на суверенитет Турске Републике, нагласио је Песков.
"Ово је напад на безбједност и имовину власника ових пловила, тако да још једном открива природу кијевског режима", рекао је он новинарима.
У јужном дијелу Црног мора недалеко од обала Турске, танкери "Каиро" и "Вират", који су пловили под заставом Гамбије ка луци Новоросијск, били су нападнути и оштећени уз помоћ управљаних беспосадних морских чамаца 28. новембра. Сљедећег јутра танкер "Вират" поново је био мета напада.
Према подацима конзорцијума, 29. новембра 2025. године, у 4:06 часова по московском времену, догодио се терористички напад беспилотним пловилима у водама морског терминала Каспијског конзорцијума. Напад је резултирао значајним оштећењем пристаништа, што је онемогућило његово даље функционисање. Министарство спољних послова Казахстана изразило је протест због напада.
Каспијски нафтоводни конзорцијум обезбијеђује транспорт нафте из три подручја: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Према подацима компаније "КазТрансОил", националног оператера казахстанског главног нафтовода, кроз систем је 2024. године прошло 4,208 милиона тона нафте, што је 967.000 тона више него претходне године.
Ово је највећа рута за транспорт нафте из Каспијског региона до глобалних тржишта и главна рута за Казахстан, која чини преко 80 одсто извоза земље. Цјевовод дуг 1.500 километара повезује налазишта у западном Казахстану са обалом Црног мора, гдје се нафта товари на танкере. Највећи акционари конзорцијума су Русија и Казахстан.
