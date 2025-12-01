Виткоф и Кушнер стижу данас у Москву

Извор:
Специјални изасланик предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа Стив Виткоф отпутоваће данас у Москву ради наставка мировних преговора о Украјини, јавила је агенција Франс прес, позивајући се на неименованог америчког званичника.
''Виткоф ће отпутовати у Москву у понедјељак... преговори са руским предсједником Владимиром Путином очекују се у уторак'', преносе РИА Новости.
Амерички лист "Волстрит џорнал" такође је потврдио ове наводе, позивајући се на своје изворе и додао, да ће у саставу америчке делегације бити и зет Доналда Трампа Џаред Кушнер, преноси РТ Балка.
Песков открио датум: Када ће се састати Путин и Виткоф
Раније је најављено да би Виткоф требало да дође у Москву на преговоре о мировном споразуму у Украјини. Кремљ је изјавио да Русија у овој фази преговоре води само са САД, не и са Европском унијом.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков јуче је саопштио да ће се Владимир Путин састати са Виткофом прије своје државне посјете Индији, која је планирана за 4. и 5. децембар.
''За нас је најважнија ствар Трампова мировна мисија и напори његових савезника, које сада предузимају. Ми се припремамо управо за те контакте'', рекао је Песков на Првом каналу.
