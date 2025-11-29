Logo
Орбан: Успјешан састанак са Путином

СРНА

29.11.2025

08:48

Орбан: Успјешан састанак са Путином
Фото: Tanjug/AP

Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да је имао успјешан састанак са руским предсједником Владимиром Путином и да је осигурано снабдијевање Мађарске енергентима.

"Успјешни преговори у Москви, снабдијевање Мађарске енергентима остаје безбједно", објавио је Орбан на друштвеним мрежама.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира

Састанак је одржан јуче у Москви и трајао је готово четири часа. Лидери су разговарали о билатералним односима и ситуацији око Украјине.

Састанку су присуствовали и руски министар спољних послова Сергеј Лавров, помоћник предсједника Јуриј Ушаков и потпредсједник Владе Александар Новак.

