Орбан: Успјешан састанак са Путином

Извор:
СРНА
29.11.2025
08:48
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан саопштио је да је имао успјешан састанак са руским предсједником Владимиром Путином и да је осигурано снабдијевање Мађарске енергентима.
"Успјешни преговори у Москви, снабдијевање Мађарске енергентима остаје безбједно", објавио је Орбан на друштвеним мрежама.
Састанак је одржан јуче у Москви и трајао је готово четири часа. Лидери су разговарали о билатералним односима и ситуацији око Украјине.
Састанку су присуствовали и руски министар спољних послова Сергеј Лавров, помоћник предсједника Јуриј Ушаков и потпредсједник Владе Александар Новак.
