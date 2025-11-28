Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

Путин и Орбан разговарали су данас на састанку у Москви о ситуацији у вези са Украјином и билатералним односима.

Путин је рекао да је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп предложио одржавање разговора између Русије и САД у Мађарској, преносе руски медији.

- Одмах је рекао: 'Имамо добре односе са Мађарском - ви имате добре односе са Виктором, а и ја их имам - ево, предлажем ову опцију.' Наравно, радо бисмо се сложили", истакао је предсједник Русије.

Путин је напоменуо да би био срећан да одржи састанак у Будимпешти ако се стране око тога договоре и додао да је Москва свјесна уравнотеженог става Мађарске по питању Украјине.

- Хвала вам што сте тако брзо реаговали на могућност састанка између мене и предсједника Сједињених Америчких Држава у вашој земљи - казао је Путин.

Орбан је, са своје стране, изјавио да је спреман да пружи платформу за преговоре.

- Надамо се да ће недавно најављене мировне иницијативе на крају довести до управо овог мира - рекао је он.

Путин је нагласио да су односи између Москве и Будимпеште засновани на прагматичном приступу, да двије земље сарађују у области енергетике, а да је трговински промет ове године порастао за седам процената.

- Веома ми је драго што могу да примјетим да, упркос свим данашњим потешкоћама, наши односи остају нетакнути и настављају да се развијају - истакао је он.

Орбан је појаснио да Мађарска цијени стабилност снабдијевања енергијом из Русије и да је заинтересована за дијалог о овом питању.

- Ово је 14. пут да се састајем са вама. Мислим да смо, с обзиром на садашњи историјски тренутак, заиста много урадили на развоју сарадње између наших народа. И искрено се надам да ћемо учинити много више - казао је мађарски премијер.

Будимпешта није подлегла спољним притисцима и наставља да развија односе са Москвом, додао је он.

Састанку су присуствовали и руски министар спољних послова Сергеј Лавров, помоћник руског председника Јуриј Ушаков и замјеник руског премијера Александар Новак, преноси агенција РИА Новости.

Прије него што је отпутовао у Москву, Орбан је изјавио да жели да настави са увозом нафте и гаса у Мађарску и нагласио да је руски извоз обезбиједио земљи најниже цијене енергената у Европи.