Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

Извор:
Танјуг
28.11.2025
Састанак руског предсједника Владимира Путина и мађарског премијера Виктора Орбана у Кремљу у Москви завршен је након готово четири сата разговора, објавила је агенција РИА Новости.
Путин и Орбан разговарали су данас на састанку у Москви о ситуацији у вези са Украјином и билатералним односима.
Путин је рекао да је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп предложио одржавање разговора између Русије и САД у Мађарској, преносе руски медији.
- Одмах је рекао: 'Имамо добре односе са Мађарском - ви имате добре односе са Виктором, а и ја их имам - ево, предлажем ову опцију.' Наравно, радо бисмо се сложили", истакао је предсједник Русије.
Путин је напоменуо да би био срећан да одржи састанак у Будимпешти ако се стране око тога договоре и додао да је Москва свјесна уравнотеженог става Мађарске по питању Украјине.
- Хвала вам што сте тако брзо реаговали на могућност састанка између мене и предсједника Сједињених Америчких Држава у вашој земљи - казао је Путин.
Орбан је, са своје стране, изјавио да је спреман да пружи платформу за преговоре.
- Надамо се да ће недавно најављене мировне иницијативе на крају довести до управо овог мира - рекао је он.
Путин је нагласио да су односи између Москве и Будимпеште засновани на прагматичном приступу, да двије земље сарађују у области енергетике, а да је трговински промет ове године порастао за седам процената.
- Веома ми је драго што могу да примјетим да, упркос свим данашњим потешкоћама, наши односи остају нетакнути и настављају да се развијају - истакао је он.
Орбан је појаснио да Мађарска цијени стабилност снабдијевања енергијом из Русије и да је заинтересована за дијалог о овом питању.
- Ово је 14. пут да се састајем са вама. Мислим да смо, с обзиром на садашњи историјски тренутак, заиста много урадили на развоју сарадње између наших народа. И искрено се надам да ћемо учинити много више - казао је мађарски премијер.
Будимпешта није подлегла спољним притисцима и наставља да развија односе са Москвом, додао је он.
Састанку су присуствовали и руски министар спољних послова Сергеј Лавров, помоћник руског председника Јуриј Ушаков и замјеник руског премијера Александар Новак, преноси агенција РИА Новости.
Прије него што је отпутовао у Москву, Орбан је изјавио да жели да настави са увозом нафте и гаса у Мађарску и нагласио да је руски извоз обезбиједио земљи најниже цијене енергената у Европи.
