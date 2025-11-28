Logo
Ученик изненада преминуо у Основној школи

Извор:

Телеграф

28.11.2025

14:26

Ученик изненада преминуо у Основној школи
Фото: Pixabay

Ученик основне школе изненада је преминуо током наставе у енглеском мјесту Ренфрушир, саопштено је.

Узраст дјетета, као ни околности трагичне смрти, за сада нису објављени.

Богдан Стјепановић

Друштво

Хуманитарни базар за помоћ у лијечењу свештеника Богдана Стјепановића

Јуче поподне родитељи су долазили по дјецу, а многи од њих снимљени су како тјеше малишане, који су били видно узнемирени, док су полицијски службеници из Ренфрушира и Инверкалајда били присутни како би пружили подршку ученицима и наставницима.

"Са дубоком тугом потврђујемо да смо обавијештени да је ученик који похађа "Paisley Grammar School" преминуо. Ово је вријеме велике туге за цијелу школску заједницу и наше мисли су са породицом и пријатељима ученика у овом тренутку", саопштили су из школе.

Из школе поручују да је особље одмах обавијестило ученике и родитеље, као и да је организована подршка свима који су погођени трагедијом.

Hitna pomoć

Хроника

Детаљи тешке несреће: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена

Замолили су јавност да поштује приватност породице у овим изузетно тешким тренуцима.

Више информација се очекује када надлежни заврше увиђај.

