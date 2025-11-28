Ученик изненада преминуо у Основној школи

Извор:
Ученик основне школе изненада је преминуо током наставе у енглеском мјесту Ренфрушир, саопштено је.
Узраст дјетета, као ни околности трагичне смрти, за сада нису објављени.
Јуче поподне родитељи су долазили по дјецу, а многи од њих снимљени су како тјеше малишане, који су били видно узнемирени, док су полицијски службеници из Ренфрушира и Инверкалајда били присутни како би пружили подршку ученицима и наставницима.
"Са дубоком тугом потврђујемо да смо обавијештени да је ученик који похађа "Paisley Grammar School" преминуо. Ово је вријеме велике туге за цијелу школску заједницу и наше мисли су са породицом и пријатељима ученика у овом тренутку", саопштили су из школе.
Из школе поручују да је особље одмах обавијестило ученике и родитеље, као и да је организована подршка свима који су погођени трагедијом.
Замолили су јавност да поштује приватност породице у овим изузетно тешким тренуцима.
Више информација се очекује када надлежни заврше увиђај.
