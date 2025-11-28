Детаљи тешке несреће: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена

Извор:
Једна особа је погинула на лицу мјеста, а једна је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи код Баточине.
Несрећа, у којој су учествовала два путничка аутомобила, догодила се око 11.00 часова.
Повријеђену особу из аутомобила извукли су ватрогасци-спасиоци након чега је пребачена у Универзитетски клинички центар Крагујевац.
Саобраћајна полиција обезбиједила је локацију несреће и омогућила безбједно дјеловање служби укључених у санацију посљедица несреће.
