Детаљи тешке несреће: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена

Извор:

СРНА

28.11.2025

14:17

Детаљи тешке несреће: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена
Фото: Pexels

Једна особа је погинула на лицу мјеста, а једна је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи код Баточине.

Несрећа, у којој су учествовала два путничка аутомобила, догодила се око 11.00 часова.

fond pio rs

Друштво

Фонд ПИО: Могућа обустава исплата, чак и захтјев за поврат

Повријеђену особу из аутомобила извукли су ватрогасци-спасиоци након чега је пребачена у Универзитетски клинички центар Крагујевац.

Саобраћајна полиција обезбиједила је локацију несреће и омогућила безбједно дјеловање служби укључених у санацију посљедица несреће.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Kragujevac

