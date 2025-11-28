Logo
Large banner

Крађа са градилишта ауто-пута

28.11.2025

13:06

Коментари:

0
Крађа са градилишта ауто-пута
Фото: РТРС

Са градилишта ауто-пута на подручју Бијељине отуђен је агрегат и стартни кључ за бушилицу у власништву правног лица из Бањалуке, саопштено је из Полицијске управе.

У току је расвјетљавање овог кривичног дјела крађе, која је пријављена јуче.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба

У сервисној информацији полиције се наводи да је у судару на магистралном путу Бијељина-Зворник у мјесту Којчиновац лакше повријеђен возач чији су иницијали Д.П.

Саобраћајна незгода догодила се у 16.15 часова и у њој су учествовали аутомобил "пежо" који је возило лице С.Ј. и "голф" којим је управљао Д.П, оба из Бијељине.

Бијељинац чији су иницијали М.Т. ухапшен је након што је са возилом "опел" учествовао у саобраћајној незгоди, а утврђено је имао 2,71 промил алкохола у крви.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Свијет

Медвјед напао човјека у јавном тоалету

Ухапшен је и возач из Лукавца чији су иницијали Н.Х. који је одбио испитивање на присуство дроге у организму.

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина јуче су евидентирана два кривична дјела и пет саобраћајних незгода.

Подијели:

Тагови:

Крађа

autoput

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Хроника

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

3 ч

0
Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Хроника

Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

3 ч

0
Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

Свијет

Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење

3 ч

0
Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД

Свијет

Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД

3 ч

0

Више из рубрике

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Хроника

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

3 ч

0
Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Хроника

Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

3 ч

0
Запаљен службени ауто града Мостара

Хроника

Кордић познавао од раније осумњиченог за паљење његовог аутомобила

3 ч

0
Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

Хроника

Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner