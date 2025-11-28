Крађа са градилишта ауто-пута

28.11.2025
13:06
Коментари:0
Са градилишта ауто-пута на подручју Бијељине отуђен је агрегат и стартни кључ за бушилицу у власништву правног лица из Бањалуке, саопштено је из Полицијске управе.
У току је расвјетљавање овог кривичног дјела крађе, која је пријављена јуче.
Свијет
Орбан: Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба
У сервисној информацији полиције се наводи да је у судару на магистралном путу Бијељина-Зворник у мјесту Којчиновац лакше повријеђен возач чији су иницијали Д.П.
Саобраћајна незгода догодила се у 16.15 часова и у њој су учествовали аутомобил "пежо" који је возило лице С.Ј. и "голф" којим је управљао Д.П, оба из Бијељине.
Бијељинац чији су иницијали М.Т. ухапшен је након што је са возилом "опел" учествовао у саобраћајној незгоди, а утврђено је имао 2,71 промил алкохола у крви.
Свијет
Медвјед напао човјека у јавном тоалету
Ухапшен је и возач из Лукавца чији су иницијали Н.Х. који је одбио испитивање на присуство дроге у организму.
На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Бијељина јуче су евидентирана два кривична дјела и пет саобраћајних незгода.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму