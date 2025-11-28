Кордић познавао од раније осумњиченог за паљење његовог аутомобила

Извор:
Полиција МУП-а ХНК ухапсила је једну особу иницијала Д. Б. Б. (1994) због сумње да је учествовала у подметању пожара на службеном путничком возилу Града Мостара, запаљеном 26. новембра 2025. године.
Случај су расвијетлили полицијски службеници Полицијске управе Мостар, Одјела криминалистичке полиције, под надзором Кантоналног тужилашва Мостар, саопштено је из МУП-а ХНК.
Херцеговина.инфо неслужбено сазнаје да се ради о Данијелу Бартуловићу, "muay-thai" борцу и бившем ватрогасцу.
Према наводима полиције, у координисаној акцији Полицијске управе Мостар и Полицијске станице Мостар – Центар, осумњичени је ухапшен, а по налогу тужиоца извршен је претрес стамбених и помоћних просторија, као и возила које користи. Изузети су предмети за које истражиоци сматрају да могу послужити као доказни материјал.
Како сазнаје Херцеговина.инфо, особа иницијала Д. Б. Б. јавности је позната као мостарски борац у тајландском боксу. Према ранијим објавама, био је учесник великих међународних "muay-thai" догађаја те је учествовао на конференцијама и пријемима код водећих политичких званичника.
Уочи великог међународног меча у Мостару састао се са градоначелником Мостара Маријом Кордићем, заједно с клубским представницима и организаторима. Градоначелник је тада изразио подршку спортистима и казао да је поносан што Мостар организује такав спортски догађај.
У овом тренутку нема службених информација о мотиву, нити о могућим везама изван кривичног поступка који је предмет истраге. МУП и Тужилаштво нису дали додатне детаље.
Град Мостар и градоначелник Кордић још нису јавно реаговали на привођење.
