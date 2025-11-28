Убиство Ћулума: Затражено укидање ослобођајуће пресуде Синиши Шакићу

Аутор:Огњен Матавуљ
Републичко јавно тужилаштво Републике Српске затражило је укидање првостепене пресуде Синиши Шакићу званом Кинез којом је ослобођен оптужбе за убиство Славише Ћулума у Драгочају код Бањалуке.
Износећи жалбу пред Врховним судом Републике Српске тужилац Горан Гламочанин није детаљно износио жалбене наводе и кратко је рекао да је жалба уложена због погрешно утврђеног чињеничног стања у првостепеној пресуди. Позвао је суд да преиначи првостепену пресуду уколико нађе да су чињенице правилно утврђене, или да ослобађајућу пресуду укине и предмет врати на ново суђење.
Ни Шакићев бранилац Жељко Шурлан није детаљно излагао одговор на жалбу. Кратко је подсјетио да Шакић има алиби за вријеме када је убиство почињено, оспоравајући и ДНК траг који је пронађен на једној грани на мјесту злочина, а радило се о мјешаном трагу три особе у којем је оптужени био већински донор.
Подсјетимо, Ћулум је убијен у сачекуши 15. маја 2020. године на локалном путу у Драгочају.
Према оптужници Шакић је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је користио за ”извиђање" терена гдје су планирали убиство, као и аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин.
”Шакић и непозната особа прилагодили су двије локације у Драгочају, у пошумљеном појасу поред локалног пута који су користили за своје скривање и скривање мотоцикла, те за осматрање и извршење кривичног дјела. Затим су 15. маја прошле године око 11.15 часова у засеоку Кочићи у засједи сачекали Ћулума који је возилом наишао путем”, наводи се у оптужници.
У критично вријеме Ћулум се ”голфом 6” кретао макаданским путем, недалеко од куће у којој је боравио са мајком и очухом, када су нападачи из ”бункера” уз пут запуцали према њему. Према возилу су испаљена најмање 22 хица из два аутоматска оружја, која су Ћулуму нанијела више тешких повреда од којих је на мјесту остао мртав.
Током суђења вјештаци су навели да је на Ћулума пуцано са три стране. Погођен је, између осталог, у главу и срце и није имао промил шансе да преживи. Утврђено је и да је 13 хитаца испаљено из једне, а девет из друге аутоматске пушке. Међутим, оружје којим је убијен током истраге није пронађено.
Након убиства, убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина. Снимљени су надзорним камерама како бјеже из Драгочаја. Били су обучени у маскирну одјећу, док су преко глава носили мотоциклистичке кациге. Наводно су побјегли према Козари, на подручју општине Градишка. Међутим, ни мотоцикл током истраге није пронађен.
