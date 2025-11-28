Logo
Лопови однијели сеф из ауто-школе

Извор:

Информер

28.11.2025

11:14

Коментари:

0
Лопови однијели сеф из ауто-школе
Фото: Pixabay

Јуче је на Чукарици опљачкана ауто-школа из које су лопови однијели сеф са великом сумом новца.

Према информацијама, лопови су насилно извалили улазна врата ауто-школе и одмах отишли до сефа. Унутра је било 7.000 евра, што још једном показујем на то да су пљачкаши били добро обавјештени о финансијским токовима и мјесту чувања пазара.

Сумњиво је и што су знали да ту не постоји видео надзор.

Ауто-школа била типована?

Извори блиски истрази наводе да је пљачка вероватно била планирана и "типована", будући да су починиоци ишли директно ка сефу.

силовање-насиље над женама

Свијет

Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

О случају је одмах обавјештено надлежно Тужилаштво, а полиција је на лицу мјеста извршила детаљан увиђај. Најважнији корак у истрази било је изузимање ДНК трагова са мјеста провале, који би могли помоћи у идентификацији и хапшењу лопова, пише Информер.

