Лопови однијели сеф из ауто-школе

Јуче је на Чукарици опљачкана ауто-школа из које су лопови однијели сеф са великом сумом новца.
Према информацијама, лопови су насилно извалили улазна врата ауто-школе и одмах отишли до сефа. Унутра је било 7.000 евра, што још једном показујем на то да су пљачкаши били добро обавјештени о финансијским токовима и мјесту чувања пазара.
Сумњиво је и што су знали да ту не постоји видео надзор.
Извори блиски истрази наводе да је пљачка вероватно била планирана и "типована", будући да су починиоци ишли директно ка сефу.
Свијет
О случају је одмах обавјештено надлежно Тужилаштво, а полиција је на лицу мјеста извршила детаљан увиђај. Најважнији корак у истрази било је изузимање ДНК трагова са мјеста провале, који би могли помоћи у идентификацији и хапшењу лопова, пише Информер.
