Орбан допутовао у Москву, очекује се састанак са Путином

СРНА

28.11.2025

11:09

Орбан допутовао у Москву, очекује се састанак са Путином
Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Орбан стигао је на Међународни аеродром "Внуково" у Москви, јавио је извјештач агенције ТАСС.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је раније да ће се Орбан састати са предсједником Русије Владимиром Путином.

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Орбан је раније изјавио да планира да са Путином разговара о енергетском снабдијевању и сукобу у Украјини.

Виктор Орбан

