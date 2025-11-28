Орбан допутовао у Москву, очекује се састанак са Путином

Извор:
СРНА
28.11.2025
11:09
Коментари:0
Премијер Мађарске Виктор Орбан стигао је на Међународни аеродром "Внуково" у Москви, јавио је извјештач агенције ТАСС.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков потврдио је раније да ће се Орбан састати са предсједником Русије Владимиром Путином.
Здравље
Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај
Орбан је раније изјавио да планира да са Путином разговара о енергетском снабдијевању и сукобу у Украјини.
Здравље
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Фудбал
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму