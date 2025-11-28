Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

Саобраћајна полиција у Србији објавила је данас забрињавајуће податке о стању безбједности на путевима, истичући да је током претходног дана дошло до чак 102 саобраћајне незгоде.

Најтрагичнија статистика показује да су четири особе изгубиле живот, док су 52 лица задобила повреде.

Трагедија код Руме: Четири жртве неприлагођене брзине

Посебно тешка несрећа догодила се јуче око 6.30 часова на државном путу првог реда, на подручју општине Рума. У овој незгоди погинуле су четири особе.

Хроника Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Како се наводи у извјештају, узрок несреће је била неприлагођена брзина, усљед чега је возило налетјело и ударило у задњи дио радне машине – ваљка.

МУП се огласио

До саобраћајне незгоде је дошло када је комби возило којим је управљао Д. Т. (69) ударило у радну машину којом је управљао Н. В. (49).

Повријеђени су збринути у надлежне здравствене установе ради указивања љекарске помоћи.

Саобраћај на овој дионици био је обустављен. Полиција утврђује све околности ове саобраћајне незгоде.

Упозорење возачима: Скраћена обданица повећава ризик

Из Управе саобраћајне полиције наглашавају да предстоји период скраћене обданице који захтијева посебан опрез од свих учесника.

"Пјешаци и други учесници у саобраћају су у овим условима једва уочљиви, уколико нису посебно означени", наводи се у апелу.

Полиција истиче да је неприлагођена брзина фактор који је највише допринио грешкама возача и смртном страдању на путевима у Србији.

Кључни савјети за безбједну вожњу

Возачима се издаје јасно упутство за наредни период:

Успорите при лошијим временским условима.

Будите изузетно опрезни у периодима свитања и сумрака.

Посебна пажња је потребна на дионицама гдје се могу очекивати пјешаци или спорија возила.

Извор/фото: Телеграф.рс