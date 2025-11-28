Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Аутор:Стеван Лулић
28.11.2025
10:53
Коментари:0
Бањалучка полиција имала је јуче током дана пуне руке посла, а више особа је ухапшено.
Касно синоћ, око 23.20 сати, ухапшен је Бањалучанин Р.Г. јер се протеклих дана лажно представљао као полицајац.
Такође, ухапшен је и С.К. из Бањалуке који је ометао полицајце током вршења њихове дужности.
"Те се оглушило о законито издато наређење полицијских службеника. О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје", кажу у Бањалучкој полицији.
Ухапшен је и Д.З, који је направио хаос у једној кладионици, али и задобио повреде приликом привођења.
"Наведено лице је синоћ око 19,10 часова вријеђало радника спортске кладионице у Бањалуци, а потом и пролазнике на улици. Испитивањем на присуство алкохола код лица Д.З. утврђено је присуство од 2,47 г/кг алкохола у организму.
Наведено лице је приликом лишења слободе пружало активан отпор усљед чега је задобило тјелесне повреде и љекарска помоћ му је указана у Служби хитне медицинске помоћи Бањалука. О наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
