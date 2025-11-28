Правила поста по недјељама: Ево када је дозвољено јести рибу

Извор:
За православне вјернике данас почиње Божићни пост. Божићни пост се другачије назива Филипов пост, јер почиње дан послије спомена Светог апостола Филипа, једнога од дванаесторице најближих ученика Исуса Христа.
По дужини трајања је други по реду, након Васкршњег поста, а по строгости поста, блажи је од Васкршњег и Великогоспојинског поста.
Пост не подразумијева само уздржавање од мрсне хране и алкохола већ и упућеност на потпуно очишћење ума од злодјела и лоших мисли. Тек у јединству духа и тијела црква сматра пост потпуним.
У току Божићног поста не једе се месо, бијели мрс и јаја. Уље и вино су дозвољени свим данима осим сриједе и петка који се посте „на води“. Риба се једе сваке суботе и недјеље као и на Ваведење Пресвете Богородице, чак и ако празник падне у сриједу или петак.
Прва недјеља
Пост се у почетку држи лакше, са дозволом за конзумирање рибе, вина и уља осим среде и петка, када се пости на води.
Друга недјеља
Како и код прве недјеље храна може да подразумијева рибу, вино и уље, осим сриједе и петка, када је пост строг, односно на води.
Трећа недјеља
Режим је исти као и током прве и друге недјеље.
Четврта недјеља
Током ове недјеље пост постаје строжи. Риба се може јести само празником или викендом, а у сриједу и петак је пост строг.
Пета недјеља
Пост се пооштрава. Дозвољени су вино и уље, али не и риба. У сриједу и петак је пост на води.
Шеста недјеља
Пост је током посљедње недјеље најстрожи. Пости се на води, осим на Бадње вече, када се према традицији једе посна храна.
