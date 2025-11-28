Триком наших бака спријечите да вам кромпир проклија

Извор:
АТВ
28.11.2025
10:34
Коментари:0
Кромпир је главна намирница у кухињи широм свијета, не само зато што је исплатив, већ и због своје кулинарске свестраности.
Било да је пире, пржен или печен, кромпир може бити главна звијезда сваког оброка.
Здравље
Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?
Међутим, складиштење може бити прави изазов. Није ријеткост да људи наиђу на проклијале кромпире управо када желе направити укусан оброк за своју породицу, пише "ВЕЦБ Радио".
Али уз овај трик наших бака заборавите на клијање и кварење кромпира.
Поглед на проклијале кромпире у вашој смочници обесхрабрује, поготово када сте испланирали оброк. У проклијалом кромпиру су повећани нивои соланина – природног споја намијењеног одбијању штеточина, али потенцијално штетног ако се конзумира у великим количинама.
Здравље
Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама
Али то можете спријечити. Ова једноставан, али ефикасан метод врти се око традиционалне праксе кориштења природних елемената за очување свјежине.
Јабуке. Можда се питате зашто јабуке, али оне испуштају гас етилен, природни биљни хормон који успорава процес зрења и ницања кромпира.
Спремањем кромпира у кошару с неколико јабука значајно продужавате његов рок трајања.
Република Српска
5 ч0
Ауто-мото
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
31
15
28
15
27
15
03
Тренутно на програму