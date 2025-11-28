Није со: Овај јефтини састојак уклања лед са степеница

Извор:
Јасно је, у цијели регион стигле су ниске температуре, а у појединим дијеловима и омражени лед на степеницама.
Лед на пјешачким површинама, степеницама и прилазима стамбеним зградама за многе је нерјешива дилема.
У наставку вам доносимо неколико једноставних рјешења за уклањање леда са улаза и стубишта, без штетног дјеловања соли.
На путевима и асфалтираним површинама со је ефикасна против поледице, али код куће је ситуација другачија.
Прилази и степенице често су бетонирани или поплочани керамичким плочицама. На таквим површинама кухињска или индустријска со може бити изразито агресивна. Након само једне зиме бетон се може почети крунити, а иако саме плочице боље подносе со, фуге су пуно осјетљивије. Со продире у њих и узрокује оштећења која постају видљива већ након неколико сезона.
Срећом, постоје алтернативе које могу бити једнако ефикасне.
Помијешајте двије литре топле воде, једну кашику детерџента за суђе и око 50 милилитара 70-постотног алкохола. Припремите довољну количину ове мјешавине у наведеном омјеру и пажљиво нанесите на степенице.
Лед ће се брзо отопити и неће се стварати нови.
Наравно, прије наношења масе механички уклоните што више снијега и леда.
Ако немате све састојке при руци, може бити користан сам детерџент или само алкохол помијешан с водом, али комбинација то двоје даје најбоље резултате, пише "Кликс".
