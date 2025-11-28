Logo
Није со: Овај јефтини састојак уклања лед са степеница

28.11.2025

Степенице
Фото: Pexels / Photo by Vova Kras

Јасно је, у цијели регион стигле су ниске температуре, а у појединим дијеловима и омражени лед на степеницама.

Лед на пјешачким површинама, степеницама и прилазима стамбеним зградама за многе је нерјешива ​​дилема.

У наставку вам доносимо неколико једноставних рјешења за уклањање леда са улаза и стубишта, без штетног дјеловања соли.

Дување гуме

Ауто-мото

Зими се мијења притисак у гумама: Колико их треба надувати

На путевима и асфалтираним површинама со је ефикасна против поледице, али код куће је ситуација другачија.

Прилази и степенице често су бетонирани или поплочани керамичким плочицама. На таквим површинама кухињска или индустријска со може бити изразито агресивна. Након само једне зиме бетон се може почети крунити, а иако саме плочице боље подносе со, фуге су пуно осјетљивије. Со продире у њих и узрокује оштећења која постају видљива већ након неколико сезона.

Срећом, постоје алтернативе које могу бити једнако ефикасне.

Помијешајте двије литре топле воде, једну кашику детерџента за суђе и око 50 милилитара 70-постотног алкохола. Припремите довољну количину ове мјешавине у наведеном омјеру и пажљиво нанесите на степенице.

Лед ће се брзо отопити и неће се стварати нови.

туча-песница-шака

Свијет

Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Наравно, прије наношења масе механички уклоните што више снијега и леда.

Ако немате све састојке при руци, може бити користан сам детерџент или само алкохол помијешан с водом, али комбинација то двоје даје најбоље резултате, пише "Кликс".

