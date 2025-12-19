Осумњичени за покољ на Брауну пронађен мртав. Убио је и професора на МИТ-у?

Извор:
Мушкарац осумњичен за прошломјесечну масовну пуцњаву на Универзитету Браун пронађен је мртав након шестодневне потраге која се протезала кроз неколико америчких савезних држава. Његово тијело откривено је у складишту у Салему, Њу Хампшир, а полиција вјерује да је одговоран и за убиство професора с Масачусет Институте оф технолоџи (МИТ), пише Би-би-си.
Полиција је осумњиченика идентификовала као 48-годишњег Клаудија Невеса Валентеа, португалског држављанина који је прије отприлике 25 година студирао на универзитету у Провиденсу, у савезној држави Род Ајланд.
Главни државни тужилац Роуд Ајланда, Питер, изјавио је да је Валенте пронађен са торбом и два комада ватреног оружја. Прелиминарни налази истраге указују на то да је преминуо од прострелне ране коју је сам себи нанио. Полиција није могла да потврди колико дуго се налазио у складишној јединици.
Свијет
Убијен професор нуклеарних наука у Америци
Шеф полиције Провиденса, Оскар Перез, рекао је да су видео-докази и дојаве грађана довели истражитеље до агенције за изнајмљивање аутомобила, гдје су открили име осумњиченог. У оближњем аутомобилу пронађени су докази који се подударају са мјестом пуцњаве на Универзитету Браун (Brown University).
У потрагу је било укључено око 500 агената Федералног истражног бироа (FBI). „Иако је осумњичени вечерас пронађен мртав, наш посао није завршен. На многа питања тек треба дати одговоре“, поручио је специјални агент FBI-ја Тед Докc.
Званичници вјерују да је Валенте, два дана након пуцњаве на Универзитету Браун, 13. децембра, убио и професора са Масачусетског института за технологију (MIT), Нуна Ф. Гомеса Лурејра (47). Лурејро је убијен у свом дому у Бруклину, граду удаљеном око 80 километара од Провиденса. Полиција је утврдила да су и жртва и осумњичени студирали на истом универзитету у Португалији крајем деведесетих година прошлог вијека.
Случајеви су повезани након што је Валентеово возило идентификовано путем надзорних камера и изјава свједока на Универзитету Браун, а исти аутомобил уочен је и у близини мјеста убиства професора.
„Користио је телефон који је било тешко пратити“, изјавила је Лија Б. Фоли, савезна тужитељка Сједињених Америчких Држава за Масачусетс. „Био је софистициран у прикривању својих трагова.“ Власти нису објавиле могући мотив ни за један од напада.
Подсјећамо, наоружани нападач упао је прошле суботе у зграду инжењерства Барус и Холи (Barus & Holley) на Универзитету Браун и отворио ватру током одржавања завршних испита. Убијена су два студента, а још деветоро је рањено, од којих је шесторо и даље хоспитализовано.
Власти су идентификовале жртве као Елу Кук (Ella Cook, 19), студенткињу друге године из Алабаме, и Мухамада Азиза Умурзокова (Mukhammad Aziz Umurzakov, 18), америчког студента узбекистанског поријекла са прве године студија.
Предсједница Универзитета Браун, Кристина Паксон (Christina Paxson), потврдила је да је Валенте био уписан на докторске студије физике од јесени 2000. до прољећа 2001. године. Нагласила је да није имао „никакву тренутну активну повезаност“ са универзитетом.
Током истраге, Федерални истражни биро понудио је награду од 50.000 долара за информације које би довеле до хапшења одговорне особе.
