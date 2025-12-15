Logo
Мушкарац приведен због пуцњаве на америчком универзитету, пуштен на слободу

15.12.2025

08:51

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Steven Senne

Мушкарац који је био приведен због пуцњаве на америчком Универзитету Браун у граду Провиденс, у којој је убијено двоје, а рањено девет студената, пуштен је на слободу, саопштиле су локалне власти.

У пуцњави на Универзитету Браун убијено је двоје, а рањено деветоро студената у суботу увече.

"Докази сада указују на други правац" истраге, рекао је гувернер америчке савезне државе Роуд Ајленд, Ден Меки на конференцији за новинаре, преноси РТС наводе НБЦ.

Државни тужилац Питер Ф. Неронха је рекао да случај још није ријешен, али да је увјерен да ће то бити учињено "у веома блиској будућности".

Пуцњава на Универзитету Браун

Свијет

Ухапшен потенцијални нападач на америчком Универзитету

Он је казао да је "очигледно" да убица још није ухапшен.

Градоначелник Брет Смајли је рекао да вијест о пуштању претходно осумњичене особе може изазвати извјесну забринутост код становника Провиденса. Приликом привођења осумњиченог мушкарца, раније је саопштено да је код њега пронађено ватрено оружје са ''јединственом карактеристиком''.

pucnjava

универзитет

SAD

Коментари (0)
