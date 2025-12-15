Мушкарац приведен због пуцњаве на америчком универзитету, пуштен на слободу

15.12.2025
Мушкарац који је био приведен због пуцњаве на америчком Универзитету Браун у граду Провиденс, у којој је убијено двоје, а рањено девет студената, пуштен је на слободу, саопштиле су локалне власти.
У пуцњави на Универзитету Браун убијено је двоје, а рањено деветоро студената у суботу увече.
"Докази сада указују на други правац" истраге, рекао је гувернер америчке савезне државе Роуд Ајленд, Ден Меки на конференцији за новинаре, преноси РТС наводе НБЦ.
Државни тужилац Питер Ф. Неронха је рекао да случај још није ријешен, али да је увјерен да ће то бити учињено "у веома блиској будућности".
Он је казао да је "очигледно" да убица још није ухапшен.
Градоначелник Брет Смајли је рекао да вијест о пуштању претходно осумњичене особе може изазвати извјесну забринутост код становника Провиденса. Приликом привођења осумњиченог мушкарца, раније је саопштено да је код њега пронађено ватрено оружје са ''јединственом карактеристиком''.
