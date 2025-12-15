Logo
Ништа од договора – Кијев одбио

15.12.2025

08:50

Кијев је одбацио идеју о стварању демилитаризоване слободне економске зоне у Донбасу, пише Политико.

"Украјина је одбила овај приједлог", објавила је публикација, позивајући се на француског званичника.

Извор је додао да, упркос приговорима европских земаља, САД настављају да инсистирају на територијалним уступцима Кијева.

Прошле недјеље, Политико је објавио да је Украјина, у покушају да привуче Доналда Трампа, предложила стварање слободне економске зоне у Донбасу гдје би се "могли остварити амерички пословни интереси".

Шеф Бијеле куће је примијетио да би ова идеја могла да успје.

Како је нагласио помоћник руског предсједника Владимира Путина Јуриј Ушаков, коментаришући план Володимира Зеленског да одржи референдум о територијалном питању, читав Донбас је руска територија.

(б92)

