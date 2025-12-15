Logo
Више од 1.400 парова оборило Гинисов рекорд у љубљењу под имелом

Извор:

Танјуг

15.12.2025

10:17

Више од 1.400 парова оборило Гинисов рекорд у љубљењу под имелом
Фото: Tanjug/AP/Allison Robbert

Хиљаде људи окупиле су се у центру града Вашингтона љубећи се под имелом најмање пет секунди у исто вријеме, чиме је оборен Гинисов свјетски рекорд у броју парова који су се истовремено љубили под гранчицама тог симболичног зимзеленог грма.

Током манифестације “Национални пољубац испод имеле”, 1.435 парова љубило се пет секунди у исто вријеме, чиме је премашен досадашњи рекорд од 480 парова, саопштили су организатори.

Директор манифестације Герен Прајс рекао је да је обарање рекорда за њега имало посебан значај, јер је идеју о “националној имели” први пут замислио прије више од десет година, приликом планирања просидбе своје садашње супруге.

15c3a3bf e377 4ca2 a6ac 3fd5a822aaec

Занимљивости

Саманта има највећа уста на свијету: У њих стане конзерва хране, али и цијела винска флаша

''Овим смо показали цијелом свијету да је Вашингтон град љубави'', рекао је Прајс окупљенима уочи заједничког пољупца.

Парови су се окупили испод украса “Национална имела”, челичне конструкције тешке око 270 килограма и широке три метра, која је била окачена на висини од око девет метара и украшена зеленилом, црвеним тракама и звончићем. Неколико минута након завршетка догађаја, званични судија Гинисове књиге Мајкл Емприк је потврдио да је рекорд успјешно оборен, што је поздрављено аплаузима и овацијама присутних.

