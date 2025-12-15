Више од 1.400 парова оборило Гинисов рекорд у љубљењу под имелом

Извор:
Танјуг
15.12.2025
10:17
Хиљаде људи окупиле су се у центру града Вашингтона љубећи се под имелом најмање пет секунди у исто вријеме, чиме је оборен Гинисов свјетски рекорд у броју парова који су се истовремено љубили под гранчицама тог симболичног зимзеленог грма.
Током манифестације “Национални пољубац испод имеле”, 1.435 парова љубило се пет секунди у исто вријеме, чиме је премашен досадашњи рекорд од 480 парова, саопштили су организатори.
Директор манифестације Герен Прајс рекао је да је обарање рекорда за њега имало посебан значај, јер је идеју о “националној имели” први пут замислио прије више од десет година, приликом планирања просидбе своје садашње супруге.
