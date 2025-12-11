Logo
Large banner

Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери

Извор:

Индекс

11.12.2025

13:28

Коментари:

0
Оданост им је приоритет: Три знака у којима се рађају највјернији партнери
Фото: pixabay

Према астрологији, постоје знакови којима је оданост основа сваке везе и однос схватају врло озбиљно.

Људи рођени у тим знаковима не улазе у емотивне односе површно, већ траже стабилност, повјерење и дугорочно заједништво.

Када пронађу особу којој вјерују, посвећују се с потпуном искреношћу и јасно показују да им је блискост важна.

Због тога се често сматрају најпоузданијим партнерима који у однос уносе мир и осјећај сигурности.

Haker

Наука и технологија

5 савјета да вас не преваре на интернету

Њихова вјерност није пролазна фаза, него начин живота. Ово су три хороскопска знака у којима се рађају највјернији партнери.

1. Бик

Људи рођени у Бику познати су по томе што везе граде полако, али чврсто, ослањајући се на стабилност и повјерење. У тренутку када се осјећају сигурно, постају изразито привржени и одани.

Емоционална постојаност им је важнија од драматичних геста, па партнерима пружају смиреност и предвидљивост.

Бикови очекују једнаку досљедност заузврат јер сматрају да се љубав одржава малим, али сталним д‌јелима. Њихова вјерност остаје чврста чак и у захтјевнијим периодима.

2. Рак

Припадници овог знака улажу много емоција у односе и на вјерност гледају као на основу емоционалне повезаности.

Када некога пусте близу себе, развијају снажну заштитничку и топлу приврженост.

horoskop

Занимљивости

Ове знакове чека најјаче раздобље живота

Оданост им није обавеза, него природан израз љубави. Због своје емпатије и способности разумијевања партнера стварају дубок осјећај заједништва.

Њихова приврженост остаје стабилна јер им је важније очувати блискост него улазити у непотребне ризике.

3. Јарац

Јарчеви улазе у везе тек када су сигурни да однос има смисао и потенцијал трајања. Њихова оданост произлази из озбиљног приступа љубави и жеље да изграде стабилно партнерство.

Када се обавежу, остају досљедни, одани и потпуно усмјерени на одржавање односа. Вреднују искреност и поузданост па се труде увијек бити партнер на којег се може рачунати.

Њихова вјерност долази из увјерења да се прави однос гради стрпљиво и с дугорочном намјером, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

Љубав

partneri

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

Љубав и секс

Ако примите ове поруке од мушкарца, јасно вам поручује да га не занимате

4 ч

0
Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

Љубав и секс

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

19 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Ово је идеална разлика у годинама између партнера

1 д

0
Зашто нестаје страст у везама?

Љубав и секс

Зашто нестаје страст у везама?

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

14

06

Мозак у "црвеној зони": Ако вас буди и најмањи звук, то је озбиљан сигнал

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner