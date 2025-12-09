Logo
Зашто нестаје страст у везама?

Супержена

09.12.2025

09:19

Зашто нестаје страст у везама?
Замислите да живот иде својим ритмом, обавезе се нижу једна за другом, а онда примјетите да вам страст нестаје!

Да, секс више није на врху листе приоритета и енергија једноставно измиче. Није необично – многе жене и мушкарци осјећају пад сексуалне жеље, а често за то нису криве ни године ни партнер.

Кривци су ситнице које свакодневно радимо, а да тога ни нисмо свјесни.

Први проблем? Исхрана

Брза храна, прерађени производи, транс-масти и разни адитиви могу да поремете хормоналну равнотежу. Резултат – мања жеља, слабија енергија и општи осјећај "нерасположености" у спаваћој соби.

Умјесто тога, тијело обожава здраве масти, омега-3, шаренило воћа и поврћа и довољно воде. Када организму даш оно што му треба, хормонима се враћа баланс, а либидо полако оживљава.

Сљедећи кривац је свима добро познат – екрани

Мобилни, лаптопови, таблет… стално су ту. Плаво свјетло успорава хормон сна, а поређење себе са савршеним тијелима на друштвеним мрежама ствара стрес и осјећај "нисам довољно добра".

Све то потајно гуши жељу за интимношћу. Један дигитални детокс ноћу и фокус на стварни живот може чуда да учини.

Не смијемо заборавити ни алкохол

Пар чаша вина може да опусти, али превише често уништава осјетљивост, комуникацију и код жена и код мушкараца. Ефекат? Мања интимна повезаност и осјећај удаљености у кревету.

Још један тихи саботер је – хемија око нас

Козметика, дезодоранси, шампони и разни производи често крију парабене, БПА и друге токсине који праве хаос са хормонима.

Резултат је смањена енергија и пад либида. Рјешење? Природни, њежни производи који не ремете тијело и хормонску равнотежу.

И на крају, стрес и недостатак сна

Најчешћи непријатељи сваке сексуалне енергије. Када тијело ради на опстанак, секс је посљедња ствар на коју мисли. Кортизол, хормон стреса, "гуши" допамин и тестостерон, а без њих – нема ни праве страсти. Минимално седам сати сна ноћу, а идеално девет за жене, чини чуда.

Битно је запамтити да либидо није прекидач који се пали и гаси сам од себе. Он је огледало опште равнотеже тијела и ума.

Мале, пажљиво одабране промјене – као што су вече без екрана, недјеља без алкохола, шарен оброк препун природних намирница – могу да врате енергију, освјеже страст и подсјете тијело и ум колико је заправо уживање важно.

Либидо је ту – само га треба подсјетити да постоји.

