Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Многи људи вјерују да мушкарац мора да буде привлачан како би био добар љубавник, али то не може бити даље од истине.
Мушкарцу може бити тешко да зна шта жена жели у кревету. Поготово када већина онога што мушкарци сазнају о сексу долази од порнографије и друштвених мрежа. Неки би мушкарци могли схватити да је њихов приступ сексу мало претјеран након што схвате шта жене заправо желе.
Срећом, група истраживача вјерује да је открила које особине и понашања женама дају најбоље искуство у кревету. Дакле, ако покушавате да побољшате вјештине у спаваћој соби, ово је мушкарац какав би требало да будете, јер је такав тип мушкарца најбољи љубавник, према њиховом истраживању.
Многи људи вјерују да мушкарац мора да буде привлачан како би био добар љубавник. Много је карактеристика које мушкарци поседују, а које су женама привлачне. На примјер, жене воле мушкарце са смислом за хумор. Ако можете да је насмијете, то је прави погодак. Могућност да се смијете животу значи да нећете бити напети у спаваћој соби и да се ви и она можете опустити док уживате једно у другом на интиман начин.
Мушкарци који показују своју креативну страну често су мање под стресом и отворенији за комуникацију и интимност од мушкараца који немају креативне хобије. Жене често траже мушкарце које занимају разне ствари, а не само спорт. Дакле, ако желите оставити утисак у спаваћој соби, размислите о томе да додате неке ваннаставне активности у свој живот као начин да проширите свој ум и душу.
Како постајете усклађенији са стварима које стимулишу вас и ваша чула, побољшаће се и ваше вођење љубави. Мушкарци који су спонтани и авантуристички су бољи љубавници од оних који брину о сату и распореду сваког минута у дану. Ова врста спонтаности и те како може да се исплати и у спаваћој соби.
Док физички изглед мушкарца заправо није толико битан за то колико се добро понаша у спаваћој соби, његов мирис јесте. Начин на који мушкарац мирише може да подстакне сексуални интерес код партнерке, а ова својеврсна аутоматска привлачност помаже јој да вас доживљава као бољег љубавника него што јесте. Ово је једноставан начин да наставите да мисли на вас чак и када нисте заједно.
Још један начин да повећате свој успјех у вођењу љубави је да будете самосталан тип. Не само добар дечко, већ и дечко који је искрен и вјеран својој партнерки. Ако сте некоме били невјерни у прошлости, то може покварити добру вибрацију коју имате с новим партнером, поготово ако она за то сазна. Жене не желе да момци падају на њих само ради привлачења пажње; желе мушкарца који је искрено заинтересован за њих и који ће им се посветити на дуге стазе.
Кад је ријеч о томе како постати бољи љубавник, мушкарци би требало да знају да се ради о много више од физичке интимности. Мушкарци који су одлични саговорници, жељни авантуре и мушкарци који показују преданост у разним подручјима свог живота често су бољи љубавници од оних мушкараца који кроз живот иду само у потрази за сљедећим добрим сексуалним сусретом. Нема разлога да сваки мушкарац не буде врхунски љубавник.
Много је старих савјета који су се фокусирали на то како задовољити жене у спаваћој соби како би биле срећне, али показало се да је бити добар момак и бринути се за људе у свом животу одлично мјесто за почетак. Када жени можете показати да сте спремни и да сте фокусирани на то да је учините срећном ван спаваће собе, утицаји које то може имати на ваш сексуални живот су бескрајни, преноси Супержена.
