Највише веза се заврши уочи празника: Ево због чега је тако

Индекс

04.12.2025

18:10

Највише веза се заврши уочи празника: Ево због чега је тако
Фото: Pixabay

Новогодишњи празници су период који биљежи највише раскида веза, а велики талас раскида догађа се одмах након Нове године, тачније између 3. и 7. јануара.

Ако размишљате о раскиду несрећне везе уочи празничне сезоне, стручњаци поручују да је управо сада идеално вријеме за то. Како се приближава један од најромантичнијих периода у години, одлука о раскиду може бити тешка, али ако желите да будете обзирни према партнеру, боље је дјеловати што прије.

"Средина новембра до почетка децембра обично је најљубазнији временски оквир", изјавила је Клер Давс, психолошкиња специјализована за односе из агенције Привате Инвестигатионс УК (ПИУК). "То даје објема особама простор за обраду прије него што се укључи друштвени притисак празника. Чекање до посљедњих дана децембра може учинити раскид окрутним или хаотичним."

Према њеним ријечима, сљедећи велики талас раскида догађа се одмах након Нове године, тачније између 3. и 7. јануара.

Празници су врхунац сезоне за невјеру

Иако је празнично вријеме познато по романтици, истражиоци кажу да је то уједно и једно од најизраженијих периода у години за откривање невјере. Ако сумњате да вас партнер вара уочи Нове године, постоји низ знакова упозорења на које треба да обратите пажњу.

То укључује продужене "одласке у куповину поклона" који се протежу на сате, јер партнери користе новогодишњи шопинг "као изговор за нестајање". Неозначене кесице, скривене кутије или луксузни предмети без јасног примаоца такође могу да сигнализирају да нешто није у реду, као и изненадне промјене у онлајн присутности те неодређеност око сопствене доступности.

"Сваког децембра биљежимо оштар пораст сумњивих афера", рекао је Џон Истем, главни истражилац у ПИУК-у. "Канцеларијске забаве, касноноћне куповине и изненадна тајновитост класичне су маске за понашање које се не уклапа. Празнични период људима даје готове изговоре за необично понашање. Ако нешто дјелује сумњиво, вјероватно и јесте", поручују из ПИУК-а.

Мушкарци склонији превари под стресом

Једна студија објављена раније ове године показала је да су мушкарци склонији аферама од жена током врло стресних догађаја. Истраживачи са Универзитета Индиана Блоомингтон анкетирали су више од 1.000 одраслих особа у хетеросексуалним везама током прве године пандемије ковида.

Укупно 19 одсто испитаника признало је неки облик невјерства, онлајн или лично. Анализа је открила да су мушкарци чешће наводили како им се жеља за невјерством повећала током пандемије те су чешће пријављивали да су преварили партнерку.

Тактике за избјегавање преваре

Истраживачи са Универзитета New Brunswick питали су 362 хетеросексуалне одрасле особе како су одољеле искушењу да преваре док су биле у вези. Три су се тактике показале најчешћима.

Прва, коју је одабрало 75 посто испитаника, јесте "побољшање везе". Она укључује извођење партнера на дејтове, улагање додатног труда у сопствени изглед или чешћи секс. Друга најпопуларнија тактика била је "проактивно избјегавање", што подразумијева одржавање физичке и вербалне дистанце од особе која представља искушење.

Трећа и посљедња тактика било је "омаловажавање искушења", што укључује фокусирање на осјећај кривице и размишљање о особи која их привлачи у негативном свјетлу. Иако су учесници пријавили мање флертовања када су примјенили ову стратегију, ниједна од тактика није имала значајан утицај на ниво романтичне или сексуалне невере, као ни на то да ли је веза на крају преживјела.

Психолог др Алекс Фрадера, који није био укључен у истраживање, рекао је да налази показују да се мало тога може учинити једном када се јаве емоције искушења.

превара

novogodišnji praznici

