Цвијановић: Славу нам нису могли забранити окупатори, па неће ни тровач Хелез

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да са људима попут министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза није могуће градити заједничку будућност, суживот, нити међунационално повјерење и регионалне односе.
Цвијановићева је додала да је то дефинитивно и да је то посљедњим изјавама Хелез ко зна који пут доказао.
"Као и све претходне, тако је и најновија Хелезова увреда на рачун предсједника Србије скандалозна и срамна. Такве гадости и лажи о предсједнику Вучићу, какве је на телевизији `Хајат` изговорио Хелез, нормалан човјек се стиди и да цитира", навела је Цвијановићева.
Она је нагласила да су срамне и Хелезове увреде на рачун Жељане Зовко и Макса Приморца, које је изрекао у истој емисији, додајући да је тим увредама, као и оним на рачун Вучића, више рекао о себи, него о њима.
"Док вријеђа званичнике и представнике сусједних земаља, Србима у Оружаним снагама и Министарству одбране у Савјету министара покушава да ускрати право на плаћено одсуство поводом крсне славе. Осим што је кршење закона, то је и удар на идентитет православних хришћана запослених у тој институцији", указала је Цвијановићева.
Она је поручила Хелезу да су Срби задржали и поносно прослављали своје крсне славе и у много тежим временима од овога.
"Ако нам разни окупатори то нису могли забранити, неће ни један обични тровач, пресуђени насилник и пресуђени лажов, какав је Зукан Хелез", додала је Цвијановићева.
