Logo
Large banner

Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

Аутор:

Стеван Лулић

04.12.2025

17:40

Коментари:

0
Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови
Фото: АТВ

Студенти на југозападу Босне и Херцеговине имају разлога да се радују, након што је расписан Јавни позив за додјелу значајне подршке.

Наиме, начелник Груда Љубо Гризељ расписао је јавни позив за додјелу новчаних средстава успјешним студентима с подручја ове општине за академску годину која завршава у текућој буџетској години.

Услови

Према Одлуци, сви пријављени студенти са оствареним успјехом добиће подршку од 1.000 КМ.

Право на додјелу средстава имају редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

  • да је држављанин БиХ,
  • да има непрекидно пребивалиште у трајању од 5 година на подручју општине Груде,
  • да није старији од 26 година,
  • да студира на државном факултету у БиХ и/или Републици Хрватској.

Право на студентску подршку имају редовни студенти:

  • студент с просјеком оцјена од 4,5 или 9,0 и већим према утврђеном редослиједу успјешности (за академску годину 2024./2025.),
  • студент добитник ректорове и деканове награде (за академску годину 2024./2025).

Потребни документи

На страници општине објављено је и који документи су потребни како би се конкурисало за ова средства.

Тако, студенти у пријави треба да приложе:

  • увјерење о пребивалишту у трајању од најмање 5 година, не старије од 3 мјесеца (ПУ Груде),
  • увјерење од факултета да је редовни студент у академској 2025./2026. години (право на ову подршку имају и студенти који су дипломирали у академској 2024./2025. у складу с условима јавног позива),
  • потврду за добитнике ректорове и деканове награде од истих,
  • студенти других и виших година студија достављају копију преписа оцјена.

Сви студенти који се пријављују на овај Јавни позив уз документацији требају доставити попуњен пријавни образац.

Јавни позив остаје отворен до 17. децембра, а више детаља о јавном позиву, потребну документацију као и начин пријаве можете пронаћи на службеним страницама Општине Груде.

Подијели:

Тагови:

studenti

Grude

naknada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

Србија

Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

2 ч

0
Отац и син преминули у истом дану: Резултати обдукције изненадили љекаре

Регион

Отац и син преминули у истом дану: Резултати обдукције изненадили љекаре

2 ч

0
Путин: Повуците се, или узимамо силом

Свијет

Путин: Повуците се, или узимамо силом

2 ч

0
Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

Бања Лука

Договорен датум сједнице Колегијума бањалучке Скупштине

2 ч

0

Више из рубрике

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

Градови и општине

УИО: Услови за отварање новог Граничног прелаза Градишка нису испуњени

2 ч

0
Вукота Говедарица, начелник општине Гацко

Градови и општине

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

7 ч

0
Пукла скупштинска већина у Гацку

Градови и општине

Пукла скупштинска већина у Гацку

7 ч

1
Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Градови и општине

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner