Општина награђује студенте са 1.000 КМ, ово су услови

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
17:40
Коментари:0
Студенти на југозападу Босне и Херцеговине имају разлога да се радују, након што је расписан Јавни позив за додјелу значајне подршке.
Наиме, начелник Груда Љубо Гризељ расписао је јавни позив за додјелу новчаних средстава успјешним студентима с подручја ове општине за академску годину која завршава у текућој буџетској години.
Према Одлуци, сви пријављени студенти са оствареним успјехом добиће подршку од 1.000 КМ.
На страници општине објављено је и који документи су потребни како би се конкурисало за ова средства.
Сви студенти који се пријављују на овај Јавни позив уз документацији требају доставити попуњен пријавни образац.
Јавни позив остаје отворен до 17. децембра, а више детаља о јавном позиву, потребну документацију као и начин пријаве можете пронаћи на службеним страницама Општине Груде.
