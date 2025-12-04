Logo
Најпраћенији јутјубер свијета излази на берзу

Извор:

Танјуг

04.12.2025

18:18

Коментари:

0
Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Најпраћенији јутјубер на свијету разматра излазак на берзу, а вриједност његове компаније Beast Industries је процијењена на пет милијарди долара.

На овај начин би MrBeast омогућио својој глобалној публици да постане дио власничке структуре, преноси француски медијски сервис BFM Business.

Директор компаније Beast Industries Џеф Хаусенболд је потврдио ове планове и подсјетио да су садржај овог јутјубера пратиле 1,4 милијарде јединствених гледалаца у посљедња три мјесеца.

Како је додао, компанија се развила у глобалну медијску групу фокусирану на монетизацију огромне базе пратилаца, а гледаоци би на овај начин постали и акционари.

Beast Industries, кровна структура која обједињује разноврсне бизнисе овог америчког јутјубера, остварила је прошле године више од 400 милиона долара прихода.

Процјена вриједности компаније од пет милијарди долара почива на расту пословања у областима које укључују прехрамбене производе, линију играчака, књиге, дечји цртани програм и контроверзну ријалити емисију Beast Games.

Према Блумбергу, Beast Industries највише приходује од брендираних чоколадица пошто је у овом сегменту прошле године остварила приход од 250 милиона долара уз профит од више од 20 милиона долара.

Јутјуб канал MrBeast је глобално највидљивији дио његовог бренда, али мање доприноси укупној заради него производи и лиценцирани садржаји.

Компанија развија и нове пројекте, укључујући финансијску платформу и мобилног оператера Beast Mobile који би користио постојеће телекомуникационе инфраструктуре америчких фирми као што је Верајзон.

Тагови:

jutjuber

Berza

Коментари (0)
