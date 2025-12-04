Logo
Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

Извор:

СРНА

04.12.2025

16:34

Фото: АТВ

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто истакао је да ЕУ није била у стању да ријеши сукоб у Украјини нити да стабилизује Балкан.

Сијарто је упозорио да су погрешне политике руководства ЕУ довеле до међународне изолације Брисела, те да европски блок више није кључни играч у глобалној политици и економији.

Сцена

Милош Обреновић доживио мождани удар

"Усвајањем проратних, промиграционих и прородних политика, Европа се изоловала у свјетској политици. То је резултирало тиме да ЕУ више није водећи играч ни у свјетској политици ни у глобалној економији", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре у Бечу након састанка са генералним секретаром Аустријске партије слободе Кристијаном Хафенекером.

Према његовим ријечима, последњих година дошло је до наглог пада конкурентности европске економије, а Европа је сада потпуно изгубила своју безбједност.

"Наравно, ЕУ се бори и жељела би да остави утисак да је укључена у рјешавање сукоба, али то није случај", примијетио је Сијарто.

Регион

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Он је истакао да се излаз из ове ситуације може пронаћи ако на власт у земљама ЕУ дођу патриотске, односно десно оријентисане конзервативне политичке снаге.

"Ми, патриоте, желимо мир. Не желимо илегалне миграције и заштитићемо нашу дјецу од родне идеологије. Договорили смо се да Европу поново учинимо јаком, али на начин који је заснован на јаким нацијама и државама. Концепт сједињених држава Европе нам је неприхватљив. Идеја Брисела о суперсили је, такође, неприхватљива", поручио је Сијарто.

