Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

Извор:
СРНА
04.12.2025
16:34
Коментари:0
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто истакао је да ЕУ није била у стању да ријеши сукоб у Украјини нити да стабилизује Балкан.
Сијарто је упозорио да су погрешне политике руководства ЕУ довеле до међународне изолације Брисела, те да европски блок више није кључни играч у глобалној политици и економији.
"Усвајањем проратних, промиграционих и прородних политика, Европа се изоловала у свјетској политици. То је резултирало тиме да ЕУ више није водећи играч ни у свјетској политици ни у глобалној економији", рекао је Сијарто на конференцији за новинаре у Бечу након састанка са генералним секретаром Аустријске партије слободе Кристијаном Хафенекером.
Према његовим ријечима, последњих година дошло је до наглог пада конкурентности европске економије, а Европа је сада потпуно изгубила своју безбједност.
"Наравно, ЕУ се бори и жељела би да остави утисак да је укључена у рјешавање сукоба, али то није случај", примијетио је Сијарто.
Он је истакао да се излаз из ове ситуације може пронаћи ако на власт у земљама ЕУ дођу патриотске, односно десно оријентисане конзервативне политичке снаге.
"Ми, патриоте, желимо мир. Не желимо илегалне миграције и заштитићемо нашу дјецу од родне идеологије. Договорили смо се да Европу поново учинимо јаком, али на начин који је заснован на јаким нацијама и државама. Концепт сједињених држава Европе нам је неприхватљив. Идеја Брисела о суперсили је, такође, неприхватљива", поручио је Сијарто.
