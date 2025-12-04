Logo
Large banner

Милош Обреновић доживио мождани удар

Извор:

Телеграф

04.12.2025

16:27

Коментари:

0
Милош Обреновић доживио мождани удар

Милош Обреновић, бубњар у првој фази рада групе "У шкрипцу", доживео је мождани удар.

Музичар и некадашњи рокер свој радни вијек провео је у другој сфери умјетности, као инспицијент у Народном позоришту, објавио је ову информацију на свом Фејсбук профилу.

Кочани-суђење-04122025

Регион

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

"Сад сам добро. До скорог јављања", поручио је Обреновић.

Њему су подршку у коментарима дали пријатељи и колеге, који су му пожељели брзи опоравак.

Иначе, група У шкрипцу основана је 1980. године, а Обреновић јој се прикључио на самом почетку оснивања и свирао са њима до средина осамдесетих када су се десиле персоналне промјене.

Минић са Савезом синдиката

Друштво

За који износ ће бити повећане плате у образовању и култури

Такође, музичар је свирао и 2006. године на концерту "Делча а и У шкрипцу" у београдском Дому омладине, са ког је објављен и живи албум, преноси "Телеграф".

Подијели:

Таг:

moždani udar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Свијет

Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

28 мин

0
Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Сцена

Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

31 мин

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

Здравље

Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

38 мин

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Познато зашто је велики дио Бањалуке синоћ остао без струје

43 мин

0

Више из рубрике

Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Сцена

Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

31 мин

0
Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

Сцена

Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

1 ч

0
Џејсон Стејтам се враћа у новом акционом трилеру

Сцена

Џејсон Стејтам се враћа у новом акционом трилеру

2 ч

0
Пјевачица Тејлор Свифт

Сцена

Она је 2025. била најслушанији извођач: Ево ко се још налази на топ листи Спотифаја

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner