Милош Обреновић доживио мождани удар

Милош Обреновић, бубњар у првој фази рада групе "У шкрипцу", доживео је мождани удар.
Музичар и некадашњи рокер свој радни вијек провео је у другој сфери умјетности, као инспицијент у Народном позоришту, објавио је ову информацију на свом Фејсбук профилу.
"Сад сам добро. До скорог јављања", поручио је Обреновић.
Њему су подршку у коментарима дали пријатељи и колеге, који су му пожељели брзи опоравак.
Иначе, група У шкрипцу основана је 1980. године, а Обреновић јој се прикључио на самом почетку оснивања и свирао са њима до средина осамдесетих када су се десиле персоналне промјене.
Такође, музичар је свирао и 2006. године на концерту "Делча а и У шкрипцу" у београдском Дому омладине, са ког је објављен и живи албум, преноси "Телеграф".
