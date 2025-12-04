Познато зашто је велики дио Бањалуке синоћ остао без струје

Извор:
АТВ
04.12.2025
16:06
Коментари:0
Синоћ на бањалучкој електромрежи десила су се два већа квара због којих је без струје остало око три хиљаде потрошача у више бањалучких насеља, потврђено је за БЛ портал из "Електрокрајине“.
"Око 18 часова и 20 минута дошло је до два квара, малтене у исто вријеме у Бањалуци. Прво се десио квар подземног кабловског одвода Енергомонт, који је захватио дијелове насеља Булевар, Кочићев Вијенац и Обилићево. Други је био надземни далековод Петрићевац и он је обухвато дијелове насеља Петрићевац и Мотике“, истакао је портпарол "Електрокрајине“ Предраг Клинцов.
Из "Електрокрајине“ наводе да је дио корисника струју добио синоћ, док су остали морали да се стрпе до јутрос.
"Синоћ је око 19:20 лоциран квар на том подземном каблу након чега је напојен дио купаца од зграде Енергомонта до овог насеља око Гимназије. А јутрос је пуштена струја и за преостали дио купаца, значи код насеља Ханиште. Уопштено јутрос у 10:30 часова пуштено је све, па тако и тај дио у Обилићеву. Што се тиче овог далековода Петрићевац, синоћ око 19:30 је укључена трећина купаца са тог далековода, а остале двије трећине су укључене јутрос послије десет часова“, објашњава Клинцов.
Ови изнендни кварови узнемирили су грађане који су жељели да сазнају о чему је ријеч, односно када ће добити струју с обзиром на хладно вријеме и чињеницу да се многи грију на струју.
"Звао сам синоћ неколико пута Електрокрајину и ниједном није уопште звонило. Само ме послије минут, два избаци из позива и то је то. Уопште нисмо имали никаквих информација и нисмо могли да остваримо конткт са њима“, истиче у један незадовољни читалац БЛ портала.
Недоступност инфо броја из "Електрокрајине“ правдају оптерећењем мреже.
"То је вјероватно ствар преоптерећења, јер на овом подручју имамо 3.000 потрошача, тако да само нека је десет одсто звало било би преоптећење. Вјероватно су биле презаузете линије, то је једини разлог“, закључио је Клинцов.
