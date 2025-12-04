Logo
Large banner

Познато зашто је велики дио Бањалуке синоћ остао без струје

Извор:

АТВ

04.12.2025

16:06

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Синоћ на бањалучкој електромрежи десила су се два већа квара због којих је без струје остало око три хиљаде потрошача у више бањалучких насеља, потврђено је за БЛ портал из "Електрокрајине“.

"Око 18 часова и 20 минута дошло је до два квара, малтене у исто вријеме у Бањалуци. Прво се десио квар подземног кабловског одвода Енергомонт, који је захватио дијелове насеља Булевар, Кочићев Вијенац и Обилићево. Други је био надземни далековод Петрићевац и он је обухвато дијелове насеља Петрићевац и Мотике“, истакао је портпарол "Електрокрајине“ Предраг Клинцов.

Полиција Италија

Свијет

Дјевојка (27) нестала прије 10 дана, родитељи у страху за њен живот: ''Бивши дечко је опсједнут њом''

Из "Електрокрајине“ наводе да је дио корисника струју добио синоћ, док су остали морали да се стрпе до јутрос.

"Синоћ је око 19:20 лоциран квар на том подземном каблу након чега је напојен дио купаца од зграде Енергомонта до овог насеља око Гимназије. А јутрос је пуштена струја и за преостали дио купаца, значи код насеља Ханиште. Уопштено јутрос у 10:30 часова пуштено је све, па тако и тај дио у Обилићеву. Што се тиче овог далековода Петрићевац, синоћ око 19:30 је укључена трећина купаца са тог далековода, а остале двије трећине су укључене јутрос послије десет часова“, објашњава Клинцов.

Ови изнендни кварови узнемирили су грађане који су жељели да сазнају о чему је ријеч, односно када ће добити струју с обзиром на хладно вријеме и чињеницу да се многи грију на струју.

Мирослав Бојић

Република Српска

Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

"Звао сам синоћ неколико пута Електрокрајину и ниједном није уопште звонило. Само ме послије минут, два избаци из позива и то је то. Уопште нисмо имали никаквих информација и нисмо могли да остваримо конткт са њима“, истиче у један незадовољни читалац БЛ портала.

Недоступност инфо броја из "Електрокрајине“ правдају оптерећењем мреже.

"То је вјероватно ствар преоптерећења, јер на овом подручју имамо 3.000 потрошача, тако да само нека је десет одсто звало било би преоптећење. Вјероватно су биле презаузете линије, то је једини разлог“, закључио је Клинцов.

Подијели:

Тагови:

Струја

електрична енергија

Бањалука

Електрокрајина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу три дјетета у Требињу

1 ч

0
У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

Друштво

У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

1 ч

0
Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

Србија

Нова провокација у Звечану: Уклоњена биста Богдана Раденковића

1 ч

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

1 ч

0

Више из рубрике

Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

Бања Лука

Бројна бањалучка насеља и улице данас без струје

9 ч

0
На сједницу дошло само 10 одборника

Бања Лука

На сједницу дошло само 10 одборника

21 ч

0
Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

Бања Лука

Возачи, опрез: Опасност на брзом путу између Бањалуке и Лакташа

22 ч

0
Дио Бањалуке остао без струје

Бања Лука

Дио Бањалуке остао без струје

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner