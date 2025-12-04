Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

Аутор:Стеван Лулић
04.12.2025
15:33
Коментари:0
Министарство просвјете и културе Републике Српске огласило се о случају професора који је ухапшен због сумње да је покушао полно да искористи дјевојчицу.
Из Министарства су подсјетили да је професору отказан уговор о раду.
Хроника
Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције
"Министарство просвјете и културе, поводом информација објављених у медијима о лишавању слободе лица М.С. из Бањалуке, које је било ангажовано по основу уговора о дјелу као професор у средњој школи у Лакташима, обавјештава јавност да је наведени уговор без одлагања раскинут по сазнању за наводе које надлежни органи тренутно провјеравају", навели су из ове институције.
Свијет
Федерика Могерини поднијела оставку
Додају да је М.С. у тренутку закључења уговора испуњавао све законом прописане услове и није био евидентиран, нити познат надлежним институцијама Републике Српске по сличном непримјереном понашању према малољетним особама.
"Министарство просвјете и културе најоштрије осуђује сваки вид непримјереног понашања над дјецом. Министарство просвјете и културе у потпуности подржава Министарство унутрашњих послова и Окружно јавно тужилаштво у Бијељини у спровођењу свих законом прописаних мјера и радњи ради потпуног расвјетљавања овог случаја и утврђивања одговорности", закључују у Министарству.
Занимљивости
1 ч0
Економија
1 ч0
Здравље
1 ч0
Сцена
2 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму