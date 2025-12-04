Logo
Large banner

Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

Аутор:

Стеван Лулић

04.12.2025

15:33

Коментари:

0
Хапшење педофил Бијељина
Фото: Уступљена фотографија

Министарство просвјете и културе Републике Српске огласило се о случају професора који је ухапшен због сумње да је покушао полно да искористи дјевојчицу.

Из Министарства су подсјетили да је професору отказан уговор о раду.

Купус-270925

Хроника

Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

"Министарство просвјете и културе, поводом информација објављених у медијима о лишавању слободе лица М.С. из Бањалуке, које је било ангажовано по основу уговора о дјелу као професор у средњој школи у Лакташима, обавјештава јавност да је наведени уговор без одлагања раскинут по сазнању за наводе које надлежни органи тренутно провјеравају", навели су из ове институције.

Федерика Могерини

Свијет

Федерика Могерини поднијела оставку

Додају да је М.С. у тренутку закључења уговора испуњавао све законом прописане услове и није био евидентиран, нити познат надлежним институцијама Републике Српске по сличном непримјереном понашању према малољетним особама.

"Министарство просвјете и културе најоштрије осуђује сваки вид непримјереног понашања над дјецом. Министарство просвјете и културе у потпуности подржава Министарство унутрашњих послова и Окружно јавно тужилаштво у Бијељини у спровођењу свих законом прописаних мјера и радњи ради потпуног расвјетљавања овог случаја и утврђивања одговорности", закључују у Министарству.

Подијели:

Тагови:

pedofilija

Лакташи

Бањалука

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

Занимљивости

Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

1 ч

0
'Убица цијена' стиже у комшилук до прољећа

Економија

'Убица цијена' стиже у комшилук до прољећа

1 ч

0
Три грешке приликом туширања које уништавају кожу

Здравље

Три грешке приликом туширања које уништавају кожу

1 ч

0
Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

Сцена

Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

2 ч

0

Више из рубрике

Kupus

Хроника

Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

1 ч

0
Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

Хроника

Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

2 ч

0
Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

Хроника

Ухапшен Змај од Шипова: Бјежао од полиције, па их вријеђао и пријетио

2 ч

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Раскинут уговор о раду професору осумњиченом за педофилију

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner