Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

Извор:
Жена Блиц
04.12.2025
15:25
Чувена руска астролошкиња Тамара Глоба скреће пажњу на риједак небески феномен 5. децембра. У питању је коњукција Јупитера и Нептуна у Рибама, која се дешава једном на сваких 14 до 15 година. Утицај овог аспекта трајаће неколико недјеља и одредиће ток зимске сезоне у астролошком смислу.
Како прогнозира Тамара Глоба, небески феномен ће највише среће донијети једној групи хороскопских знакова:
За рођене у знаку Рака, ово астролошко раздобље биће шанса за доношење судбоносних професионалних одлука.
Планетарно поравнање олакшаће склапање дугорочних уговора и покретање пројеката који су дуго били у фази планирања. Способност Ракова да осјете расположење свог тима и партнера биће посебно корисна, и захваљујући томе моћи ће да пронађу иновативна рјешења.
Прве двије недјеље у децембру биће најповољније за предузимање важних корака. Добро је заказати кључне преговоре, представити нове идеје или започети потрагу за бољим положајем. Постоји велика вјероватноћа да приме бонус или добију уносну понуду.
Ракови су 2011, током претходне коњукције, ојачали своје позиције потписивањем уговора који су дефинисали њихове каријере.
Примарни утицај ове ријетке планетарне коњункције биће у материјалној сфери. Послије 5. децембра могу да очекују шансе какве раније нису ни замишљали. Не ради се о добитку на лутрији, већ о уносим понудама, успјешним улагањима или наплати давно заборављеног дуга.
Шкорпиони нека буду посебно пажљиви на све пословне приједлоге средином децембра. Најперспективнија подручја могу бити она везана за нове технологије, безбједност информација и питања која захтијевају дубоку анализу и одлучност. Интуиција ће се појачати и то ће им помоћи да разликују вриједне пројекте од неуспјешних. Вриједи напоменути да су се током сличне планетарне коњункције крајем 1990-их, Шкорпије често налазили у првом плану нових, ризичних, али и врло профитабилних пословних подухвата.
Рибе, у чијем се знаку догађа ова снажна коњункција, чека најузбудљивији период. Планетарна енергија директно ће стимулисати креативност и оштар осјећај за свијет око себе. Ово је идеално вријеме за завршетак дуго планираних пројеката, представљање свог рада јавности и излазак из сјенке. Многе Рибе могу неочекивано да добију признање или важну платформу да искажу своје ставове.
Срећа ће бити уз њих у свим подухватима везаним уз умјетност, помагање другима, психологију и духовне праксе.
Важно је да не скривају таленте, већ да их храбро покажу свијету. До сада непознати писци, умјетници, односно музичари у знаку Риба створиће своја најбоља дјела, која ће одјекнути код публике. Наредни период повољан је за рјешавање сложених личних проблема који захтевају мудрост и способност разумијевања мотива других.
Тамара Глоба има додатне савјете како да се што више искористи ријетка коњукција:
Обратите пажњу на знакове поред пута: симболични састанци, важна писма или неочекиване идеје. Биљежите изненадне увиде.
Дјелујте, али немојте журити. Енергија погодује смјелим, али промишљеним корацима, а не хаотичним поступцима.
Слушајте свој унутрашњи глас. Интуиција водених знакова може бити посебно тачна током дјеловања коњукције.
