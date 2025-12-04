Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот

Извор:
Играч из Данске добио је на лутрији Евроџекпот 23,5 милиона евра.
У 96. колу игре Евроџекпот извучени су бројеви 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, који су играчу из Данске донијели добитак у износу од 23.537.055 евра.
Сљедеће извлачење за игру Евроџекпот је у петак, 5. децембра, а главни добитак износи 10 милиона евра, преносе медији.
