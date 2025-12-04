Logo
Large banner

Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот

Извор:

СРНА

04.12.2025

09:25

Коментари:

0
Играч добио 23,5 милиона евра на лутрији Евроџекпот
Фото: Pixabay

Играч из Данске добио је на лутрији Евроџекпот 23,5 милиона евра.

У 96. колу игре Евроџекпот извучени су бројеви 14, 30, 34, 35, 40 – 4, 6, који су играчу из Данске донијели добитак у износу од 23.537.055 евра.

horoskop

Занимљивости

Овај знак ће до краја године доживјети ''судбински џекпот''

Сљедеће извлачење за игру Евроџекпот је у петак, 5. децембра, а главни добитак износи 10 милиона евра, преносе медији.

Подијели:

Тагови:

igrači

Лото

džekpot

Eurodžekpot

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пао џекпот на популарној лутрији: Неко је богатији за 36 милиона

Свијет

Пао џекпот на популарној лутрији: Неко је богатији за 36 милиона

3 мј

0
Пао рекордни џекпот: Срећник богатији за скоро 500 милиона КМ

Свијет

Пао рекордни џекпот: Срећник богатији за скоро 500 милиона КМ

5 мј

0
Освојио девет милиона евра на лутрији, а мора да ради: ''Тата не дозвољава да дам отказ''

Занимљивости

Освојио девет милиона евра на лутрији, а мора да ради: ''Тата не дозвољава да дам отказ''

10 мј

0
По освојених 1,1 милијарди долара дошао након девет мјесеци

Занимљивости

По освојених 1,1 милијарди долара дошао након девет мјесеци

11 мј

0

Више из рубрике

Беба дијете

Занимљивости

Дјеца рођена у децембру имају посебне карактеристике које их издвајају од других

5 ч

0
Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

Занимљивости

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра

6 ч

0
Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Занимљивости

Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

14 ч

0
Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

Занимљивости

Ракун провалио у продавницу и напио се: Радници га пронашли онесвјешћеног у тоалету

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner