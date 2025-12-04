Logo
Информер

04.12.2025

07:05

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра
Фото: Unsplash

До 11. децембра, астролошке конфигурације указују на то да Стријелчеви, Овнови и Рибе имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

До 11. децембра астролошки аспекти наговјештавају посебну наклоност среће за три знака:

СТРИЈЕЛАЦ

Сезона Стријелца им доноси талас оптимизма и брзе, спонтано добре догађаје. Могу да добију неки симпатичан поклон, повољан исход ситуације или неочекиван добитак на играма на срећу.

ОВАН

Сунчева енергија им отвара врата ситних побједа. Добро је вријеме за дружења, мале добитке у симболичном смислу, прилику да им се посрећи у свакодневним стварима.

РИБЕ

Рибе имају наглашену срећу, тако да су могући добици на лутрији. Неко може да им помогне, понуди услугу или ће им се нешто ријешити брже и лакше него што очекују.

(информер)

Хороскоп

