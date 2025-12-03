Овај знак ће до краја децембра имати празан новчаник

Извор:
Ако сте примјетили да вам се посљедњих недјеља новац буквално топи из новчаника, нисте једини.
Децембар уме да буде чудан, мало празнична еуфорија, мало непланирани трошкови, мало „ма ајде, почастићу се“.
Али астрологија каже да један знак посебно пролази кроз финансијски хаос ових дана. Да ли сте ви тај несрећник или вам је судбина ипак мало наклоњенија?
Јарац, иако познат по дисциплини и хладном разуму, ове године у децембру никако да ухвати прави ритам. Као да све што дотакне – пукне, нестане или уопште не крене како је замислио. Звучи познато? Рачуни искачу као из рукава, договорени новац касни, а трошкови се само нижу. И што је најгоре, Јарац је тип који мрзи да тражи помоћ. Радије ће све прећутати и „стиснути зубе“, него признати да му је буџет на ивици.
Можда сте и ви осјетили тај чудан притисак – ону мисао: „Гдје ли опет оде сва плата?“ Деси се свима, али Јарчевима сад то посебно интензивно. Ипак, није све тако црно. Децембар тестира стрпљење, али зато јануар доноси потпуно другачију енергију. Као да се ствари нагло развежу, па и оно што је стајало", коначно крене.
У међувремену, постоји један практичан савјет који може да вам ублажи овај период – запишите ипак сваки трошак. Звучи ситно, можда чак и смешно, али делује. Кад год смо и сами (или неко нама близак) улазили у „рупа без дна“ фазу, само то једноставно праћење давало је макар неки осећај контроле. Одједном видите где одлази новац, шта можете да пресијечете и шта заправо није толико неопходно, пише Крстарица.
