Снажан земљотрес погодио Албанију

Извор:
Агенције
03.12.2025
22:13
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 3,4 степена Рихтера забиљежен је на подручју Албаније.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.212 и дужине 20.093, близу Ђирокастра.
БиХ
Суд у БиХ донио пресуду: Докази из Скај апликације су незаконити
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму