Снажан земљотрес погодио Албанију

Извор:

Агенције

03.12.2025

22:13

Снажан земљотрес погодио Албанију
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 3,4 степена Рихтера забиљежен је на подручју Албаније.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 40.212 и дужине 20.093, близу Ђирокастра.

skajp aplikacije

БиХ

Суд у БиХ донио пресуду: Докази из Скај апликације су незаконити

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 15 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Земљотрес

Albanija

