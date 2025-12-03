Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

Извор:
Колумбијски предсједник Густаво Петро упозорио је Доналда Трампа да ризикује да "пробуди јагуара" након што је амерички лидер сугерисао да је свака земља за коју вјерује да производи илегалне дроге намијењене САД подложна војном нападу.
Током састанка кабинета у уторак, амерички предсједник је рекао да ће војни напади на копнене мете унутар Венецуеле "почети врло брзо".
Трамп је такође упозорио да је свака земља која производи наркотике потенцијална мета, издвајајући Колумбију, која је дуго била блиски савезник у Вашингтоновом "рату против дроге".
"Пријетити нашем суверенитету је објава рата; немојте нарушавати два вијека дипломатских односа", написао је након тога Петро на друштвеним мрежама.
Петро је такође позвао Трампа да посјети Колумбију – највећег свјетског произвођача кокаина – како би видио напоре владе да уништи лабораторије за производњу дроге.
"Пођите са мном и показаћу вам како се уништавају, једна лабораторија сваких 40 минута", написао је.
Од августа, Трампова администрација је ескалирала тензије у Јужној Америци до нивоа невиђених од инвазије на Панаму 1989. године, под изговором операција против наркотика.
Пентагон је распоредио значајне поморске снаге са скоро 15.000 војника на прагу Венецуеле на Карибима и убио више од 80 људи у нападима на мале чамце за које се тврди да превозе дрогу.
"Почећемо да изводимо те нападе и на копну", рекао је Трамп у уторак.
"Знате, копно је много лакше, много лакше. И знамо руте којима иду. Знамо све о њима. Знамо гдје живе. Знамо гдје живе они лоши, и то ћемо ускоро почети", додао је.
На питање да ли ће напори бити ограничени на Венецуелу, амерички предсједник је рекао да неће.
"Чујем да Колумбија, земља Колумбија, производи кокаин. Имају фабрике за производњу кокаина, у реду? А онда нам продају свој кокаин. То веома цијенимо. Али да, свако ко то ради и продаје у нашој земљи је подложан нападу", рекао је он.
Дугогодишњи савезници у "рату против дроге", САД и Колумбија, открили су да им је однос нарушен готово од тренутка када је Трамп ступио на дужност за свој други мандат.
Њихов први сукоб догодио се већ у јануару, када је Петро – бивши герилац и први љевичарски предсједник Колумбије – одбио улазак америчким авионима који су превозили депортоване Колумбијце, инсистирајући да се према њима поступа достојанствено.
Касније је промијенио ту одлуку, али су се односи додатно погоршали у септембру, када се, након што је присуствовао Генералној скупштини Уједињених нација, Петро придружио пропалестинском протесту у Њујорку и позвао америчке војнике да не послушају Трампова наређења да "нападну човјечанство". Такође је био жесток критичар ваздушних напада на наводне бродове са дрогом.
Као одговор, амерички Стејт департмент је поништио визу колумбијског предсједника. Трамп је од тада оптужио Петра, без пружања доказа, да је "илегални трговац дрогом" и да подстиче масовну производњу наркотика, претварајући је у "главни посао Колумбије".
Трампова пријетња Колумбији упућена је само неколико сати касније, након што је бивши предсједник Хондураса осуђен за трговину дрогом и корупцију изашао из америчког затвора након што је добио помиловање од Трампа.
Хуан Орландо Ернандез је осуђен на 45 година затвора због наводног стварања "кокаинског супер ауто-пута" ка САД. Током његовог мандата, Хондурас је постао главна транзитна тачка за јужноамерички кокаин који иде на сјевер, а такође и центар за производњу кокаина.
Говорећи на састанку кабинета, Трамп је описао истрагу против Ернандеза – која је почела прије његовог првог мандата – као "Бајденов ужасан лов на вјештице".
"Ако имате неке дилере дроге у својој земљи и ви сте предсједник, не морате нужно ставити предсједника у затвор на 45 година", рекао је, подсјећа "Курир".
