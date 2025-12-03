Трактор се преврнуо код Дома здравља, повријеђен возач

Извор:
АТВ
03.12.2025
20:58
Коментари:0
Возач трактора повријеђен је у несрећи која се у уторак догодила у близини Дома здравља у Цазину.
Према првим информацијама, возач је прошао са лакшим повредама и пружена му је медицинска помоћ.
До несреће је дошло када трактор преврнуо усљед губитка контроле на клизавој и стрмој површини.
Свијет
Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе
На мјесту догађаја интервенисала је полиција која је обавила увиђај те још једном апеловала на грађане да буду опрезни, посебно на мокрим и клизавим путевима који представљају додатни ризик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму