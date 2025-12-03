Logo
Трактор се преврнуо код Дома здравља, повријеђен возач

Извор:

АТВ

03.12.2025

20:58

Трактор се преврнуо код Дома здравља, повријеђен возач
Фото: Pixabay

Возач трактора повријеђен је у несрећи која се у уторак догодила у близини Дома здравља у Цазину.

Према првим информацијама, возач је прошао са лакшим повредама и пружена му је медицинска помоћ.

До несреће је дошло када трактор преврнуо усљед губитка контроле на клизавој и стрмој површини.

Болница

Свијет

Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

На мјесту догађаја интервенисала је полиција која је обавила увиђај те још једном апеловала на грађане да буду опрезни, посебно на мокрим и клизавим путевима који представљају додатни ризик.

Коментари (0)
