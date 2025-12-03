Logo
Бањалучка полиција о тешкој несрећи: Реаговала Хитна

Извор:

АТВ

03.12.2025

20:48

Удес на Старчевици
Фото: Глас Српске

Бањалучка полиција саопштила је детаље саобраћајне незгоде, која се у сриједу навече, 3. децембра, догодила у насељу Старчевица, а којој је повријеђен пјешак.

"Данас у 19 часова у улици Крфска догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Б.В. из Бањалуке са путничким возилом марке форд и пјешак, лице Д.С. из Бањалуке", речено је за "Независне новине" из Полицијске управе Бањалука.

СДС Јовица Радуловић

Република Српска

СДС затражио од Американаца уклањање са црне листе

Пјешак је, како наводе из полиције, задобио тјелесне повреде и од стране Службе хитне медицинске помоћи Бањалука му је указана љекарска помоћ.

На лицу мјеста обављен је увиђај.

