Бањалучка полиција о тешкој несрећи: Реаговала Хитна

Извор:
АТВ
03.12.2025
20:48
Коментари:0
Бањалучка полиција саопштила је детаље саобраћајне незгоде, која се у сриједу навече, 3. децембра, догодила у насељу Старчевица, а којој је повријеђен пјешак.
"Данас у 19 часова у улици Крфска догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали Б.В. из Бањалуке са путничким возилом марке форд и пјешак, лице Д.С. из Бањалуке", речено је за "Независне новине" из Полицијске управе Бањалука.
Пјешак је, како наводе из полиције, задобио тјелесне повреде и од стране Службе хитне медицинске помоћи Бањалука му је указана љекарска помоћ.
На лицу мјеста обављен је увиђај.
