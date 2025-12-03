Logo
Пантер иза решетака због насиља у породици

Извор:

СРНА

03.12.2025

20:17

Пантер иза решетака због насиља у породици
Фото: Pixabay

Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор лицу чији су иницијали И.П. због насиља у породици, саопштено је из Суда БиХ.

Притвор се одређује због опасности да би ово лице могло да побјегне и поново почини кривично дјело.

Федерални медији јавили су да је данас ухапшен члан групе "Пантер" Исмет Поробић због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици.

Аеродром Бихаћ

Градови и општине

Стигло одобрење: БиХ добија још један аеродром

Више лица, међу којима је и Поробић, средином септембра приведено је у оквиру акције "Кавез".

Они су, као припадници групе "Пантер", осумњичени да су заједничким дјеловањем починили кривична дјела насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјена, угрожавање безбједности и нарушавање неповредивости дома.

Насиље

насиље у породици

Сарајево

