Пантер иза решетака због насиља у породици

Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор лицу чији су иницијали И.П. због насиља у породици, саопштено је из Суда БиХ.
Притвор се одређује због опасности да би ово лице могло да побјегне и поново почини кривично дјело.
Федерални медији јавили су да је данас ухапшен члан групе "Пантер" Исмет Поробић због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици.
Више лица, међу којима је и Поробић, средином септембра приведено је у оквиру акције "Кавез".
Они су, као припадници групе "Пантер", осумњичени да су заједничким дјеловањем починили кривична дјела насилничко понашање, неовлаштено снимање, уцјена, угрожавање безбједности и нарушавање неповредивости дома.
