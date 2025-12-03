Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Извор:
У једној спортској кладионици у Цазину забиљежен је неуобичајен случај преваре који је привукао пажњу јавности.
Према информацијама из кладионице, радница је пријавила 27-годишњег мушкарца због, како наводи, преваре током уплате тикета.
Мушкарац је, према њеним ријечима, одиграо већи број уплата на трке паса, а укупна вриједност уплаћених тикета прешла је 300 КМ.
Након што је радница одштампала све тикете и припремила их за наплату, мушкарац је наводно одбио платити, потом се окренуо и напустио објекат.
О инциденту је одмах обавијештена полиција, која је изашла на лице мјеста и започела рад на расвјетљавању случаја.
Истрага је у току и утврђују се све околности овог догађаја.
