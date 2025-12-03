Logo
Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

Извор:

АТВ

03.12.2025

21:02

Пси однијели стотине марака: Коцкао, а није хтио да плати

У једној спортској кладионици у Цазину забиљежен је неуобичајен случај преваре који је привукао пажњу јавности.

Према информацијама из кладионице, радница је пријавила 27-годишњег мушкарца због, како наводи, преваре током уплате тикета.

Traktor

Хроника

Трактор се преврнуо код Дома здравља, повријеђен возач

Мушкарац је, према њеним ријечима, одиграо већи број уплата на трке паса, а укупна вриједност уплаћених тикета прешла је 300 КМ.

Након што је радница одштампала све тикете и припремила их за наплату, мушкарац је наводно одбио платити, потом се окренуо и напустио објекат.

Болница

Свијет

Пацијенткиња полила љекара киселином, повријеђене још 4 особе

О инциденту је одмах обавијештена полиција, која је изашла на лице мјеста и започела рад на расвјетљавању случаја.

Истрага је у току и утврђују се све околности овог догађаја.

