Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Извор:
АТВ
03.12.2025
21:45
Коментари:0
Сарајево се поновно суочава са новим (старим) проблемом загађења зрака, а 3. децембра, забиљежена је и густа магла.
Како извјештава невладина организација Еко акција, која врши мјерење онечишћења зрака на мјерним станицама широм града, зрак је означен као нездрав.
На мјерној станици код Амбасаде Сједињених Америчких Држава, индекс загађења зрака је износио 191, што је карактеристика нездравог зрака. Такође, на мјерној станици Сарај-Поље, забиљежен је индекс од 197.
Мјерна станица Отока забиљежила је индекс од 194, те је зрак и овдје окарактерисан као нездрав.
Зрак на Илиџи је такође означен као нездрав, а индекс износи 153.
У препорукама за становништво наводе да:
"Могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код особа с болестима срца и дисајних органа, попут астме. Сви остали би могли почети осјећати негативан утјецај загађења на здравље. Сљедеће групе требају смањити било какве вањске физичке активности: плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе. Продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали".
