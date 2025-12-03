Logo
Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Извор:

АТВ

03.12.2025

21:45

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

Сарајево се поновно суочава са новим (старим) проблемом загађења зрака, а 3. децембра, забиљежена је и густа магла.

Како извјештава невладина организација Еко акција, која врши мјерење онечишћења зрака на мјерним станицама широм града, зрак је означен као нездрав.

tramp 3

Свијет

Доналд Трамп добио пријетњу: Не буди јагуара

На мјерној станици код Амбасаде Сједињених Америчких Држава, индекс загађења зрака је износио 191, што је карактеристика нездравог зрака. Такође, на мјерној станици Сарај-Поље, забиљежен је индекс од 197.

Мјерна станица Отока забиљежила је индекс од 194, те је зрак и овдје окарактерисан као нездрав.

Зрак на Илиџи је такође означен као нездрав, а индекс износи 153.

У препорукама за становништво наводе да:

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Сутра је Ваведење, ово су најважнији обичаји

"Могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код особа с болестима срца и дисајних органа, попут астме. Сви остали би могли почети осјећати негативан утјецај загађења на здравље. Сљедеће групе требају смањити било какве вањске физичке активности: плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе. Продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали".

Сарајево

zagađenje vazduha

загађење

